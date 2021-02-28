Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты

Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты

Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продуктыФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство экономического развития России назвало спекулятивными выводы Bloomberg о росте цен на продукты в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий министерства.

Согласно официальному заявлению, Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной налоговой службой (ФНС) занимается мониторингом цен на продукты, что позволяет отслеживать влияние колебаний цен на мировом рынке и их роста на внутренние цены. В министерстве отметили, что российские власти сосредоточены на экономических инструментах, позволяющих снизить подобное влияние, и использовании адресных мер поддержки производителей в регионах.

Ранее Bloomberg составил список мировых «горячих точек», куда включил крупные страны, в которых рост цен на продукты «вызывает особое беспокойство» и может стать причиной недовольства граждан. К их числу издание отнесло и Россию.

В ходе анализа данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН агентство установило, что, в целом, рост цен на продовольствие за последние шесть лет оказался значительным. Это объясняется увеличивавшимся спросом со стороны Китая и неблагоприятными погодными условиями.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Скандал! Возмущенная Анна Седокова ушла из шоу Максима Галкина
Скандал! Возмущенная Анна Седокова ушла из шоу Максима Галкина
В сторону оккупированного Крыма запустили украинский флаг с посланиями взрослых и детей
В сторону оккупированного Крыма запустили украинский флаг
ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля
ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК
Смертельное ДТП под Ровно: автомобиль влетел в бетонную арку пансионата, погибли два человека
Смертельное ДТП под Ровно: автомобиль влетел в бетонную арку
Триумф учениц Тутберидзе, возвращение Туктамышевой и взлет Хромых: как прошел финал Кубка России
Триумф учениц Тутберидзе, возвращение Туктамышевой и взлет Хромых:
СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
В Крыму рассказали об обманутом Порошенко таксисте
В Крыму рассказали об обманутом Порошенко таксисте
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии

Еще по теме

Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России
Эксперты узнали, как выросли цены на продукты в регионах РФ в 2017 году
Россиян предупредили о росте цен на продукты