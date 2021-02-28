Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты

Вадим Карасев

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство экономического развития России назвало спекулятивными выводы Bloomberg о росте цен на продукты в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий министерства.

Согласно официальному заявлению, Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной налоговой службой (ФНС) занимается мониторингом цен на продукты, что позволяет отслеживать влияние колебаний цен на мировом рынке и их роста на внутренние цены. В министерстве отметили, что российские власти сосредоточены на экономических инструментах, позволяющих снизить подобное влияние, и использовании адресных мер поддержки производителей в регионах.

Ранее Bloomberg составил список мировых «горячих точек», куда включил крупные страны, в которых рост цен на продукты «вызывает особое беспокойство» и может стать причиной недовольства граждан. К их числу издание отнесло и Россию.

В ходе анализа данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН агентство установило, что, в целом, рост цен на продовольствие за последние шесть лет оказался значительным. Это объясняется увеличивавшимся спросом со стороны Китая и неблагоприятными погодными условиями.