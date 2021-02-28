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Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК

Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК
Динамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. В настоящий момент динамика цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия соответствует сезонным тенденциям", - говорится в сообщении.

Экономика

По материалам: ria.ru
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