Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК

Анастасия Иванова

Динамика цен сельхозпроизводителей в России соответствует сезонным тенденциям, при этом продовольствие в России остается одним из самых доступных в Европе, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. В настоящий момент динамика цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия соответствует сезонным тенденциям", - говорится в сообщении.