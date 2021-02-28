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На помощь пришли спасатели животных: в Киеве вспыхнул пожар в бывшей тюрьме НКВД

На помощь пришли спасатели животных: в Киеве вспыхнул пожар в бывшей тюрьме НКВД

В Киеве утром 28 февраля горел объект, который в городе называют бывшей тюрьмой НКВД. Видео с места ЧП приводит Telegram-канал dtp.kiev.ua. Спасатели говорят, что подожгли здание явно умышленно.

Полузаброшенный объект со множеством подземных ходов пришлось тушить силами пожарных и киевской Команды спасения животных. Зоозащитную группу привлекли, поскольку у них большой опыт спасательных операций в подземных помещениях.

Напомним, объект, который называют бывшей тюрьмой, находится на Печерске в районе «Киевской крепости» и не эксплуатируется. В 50-х годах XX века помещения «законсервировали», заложив вход кирпичами и бетонными плитами и дополнительно заградив доступ массивной кованой решеткой. Обыватели называют объект бывшей тюрьмой, но по другим версиям — это старые оборонительные сооружения начала XIX века, так и не использовавшиеся по назначению.

Напомним, после похолодания в Киеве участились пожары на заброшенных объектах. Предполагается, что причина — неосторожное обращение с огнем.

Украина

По материалам: fakty.ua
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