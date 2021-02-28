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На российском нефтяном месторождении прорвало трубопровод

На российском нефтяном месторождении прорвало трубопроводФото: Илья Питалев / РИА Новости

На Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прорвало трубопровод. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 28 февраля.

«Произошел порыв трубопровода», — сказал представитель экстренных служб региона. По его словам, разлив распространился на 500 квадратных метров, однако в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.

Известно, что МЧС к происшествию не привлекалось, а последствия на данный момент устраняют представители организации.

Ранее в феврале пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео. Инцидент произошел на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе из-за разгерметизации трубопровода. Возгорание было ликвидировано примерно за один час. В тушении огня приняли участие 24 человека и семь единиц техники.

Россия

По материалам: lenta.ru
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