Нападение детей-«единорогов» на российский магазин оказалось постановкой

Вадим Карасев

Кадр: @jenya_moon / Instagram

Нападение детей в костюмах единорогов на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске оказалось постановкой, спланированной сотрудниками самого магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в полиции.

Выяснилось, что «нападение» должно было случиться еще 25 февраля, в четверг. Однако в это время дети были в школе, и акцию пришлось отложить.

Полицию вызвали не продавцы, а сотрудники ЧОП, которые не знали о планах магазина. После этого работники попали на допрос, заявление на детей они писать отказались.

Одна из сотрудниц торговой точки, чья личность не разглашается, призналась, что таким образом магазин хотел «пропиариться». Планировалось, что дети забегут в помещение, разобьют ближайшую от входа витрину с дорогими кольцами, на что работница зала бурно отреагирует. После этого школьники должны были бросить «украденные» украшения и сбежать. Видео хотели разместить в Instagram и TikTok.

Об инциденте стало известно ранее, 27 февраля. Сотрудницы магазины рассказали, что «единороги» проскользнули мимо охраны и скрылись. Продавец погналась за одним из напавших, но поймать ребенка ей не удалось. Позднее было опубликовано видео с камер наблюдения.