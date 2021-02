NASA показало, чем занимаются астронавты МКС в открытом космосе

Вадим Карасев

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выпустило ролик, в котором продемонстрировало, чем займутся астронавты на Международной космической станции во время своего сегодняшнего выхода в открытый космос.

Около 14:12 по Москве американцы Кейт Рубинс и Виктор Гловер покинули станцию и оказались в космическом вакууме. Они монтируют на опорном сегменте P6 фермы станции крепления для установки более мощных солнечных панелей.

This animation gives an overview of the process for the two @NASA_Astronauts on today's spacewalk. Kate Rubins is extravehicular crew member 1 (EV 1) in the spacesuit with red stripes, and @AstroVicGlover is EV 2, in the spacesuit with no stripes. pic.twitter.com/k97e1mWqk3

— NASA (@NASA) February 28, 2021

Today's spacewalk is officially underway! At 6:12am ET, @NASA_Astronauts Kate Rubins & @AstroVicGlover switched their spacesuits to battery power. They'll work outside the @Space_Station for about 6.5 hours today to prepare for upcoming station solar array upgrades. pic.twitter.com/uSakyjSpzn

— NASA (@NASA) February 28, 2021

Сами солнечные панели еще не доставлены на МКС — их позже привезут на трех грузовиках SpaceX Cargo Dragon. Текущие панели функционируют нормально, но они давно исчерпали свой срок службы и деградировали. Кроме того, США намерены улучшить энергоснабжение станции, поэтому новые блоки установят параллельно со старыми. Мощность энергосистемы вырастет на 34%, до 215 кВт.