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Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу Джей Ло, если она тебе не идет»

Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу Джей Ло, если она тебе не идет»

Наталья Бочкарева положительно относится к пластическим операциям. Только вот сама актриса под нож хирурга ложиться не планирует — она считает, ей пока рано что-то менять в своей внешности.


40-летняя Наталья Бочкарева делала лишь коррекцию груди. И то импланты вставлять актриса отказалась, потому что планирует вновь стать мамой. «Все женщины после родов сталкиваются с тем, что грудь становится либо больше, либо теряет форму. Я делала процедуру, но ничего не вставляла, ничего не увеличивала. Коррекция вернула мне форму, потому что у меня дети-погодки, я их долго кормила грудью. Кроме коррекции ничего больше не делала. По лицу тоже. Я хочу еще родить детей, но странно кормить ребенка, если будет что-то инородное», — заявила артистка в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила, что она совершенно спокойно относится к женщинам, которые постоянно в себе что-то меняют. «Я не против пластики. Если хочешь привести свое тело в порядок — прекрасно, но не наращивай задницу Дженнифер Лопес, если она тебе не идет», — подчеркнула Наталья.

К слову, ранее Бочкарева хотела переделать нос, но отказалась от идеи в последний момент, посмотрев, как проходят подобные операции.

Наталья Бочкарева: «Называть меня наркоманкой не позволю» 

«У меня есть горбинка… В 20-летнем возрасте я почему-то настолько заморочилась, пока не увидела, как выглядит эта процедура. Узнала, что по исправлению носа могут зацепить мозг, потому что это все делается напильниками. Это ужасно! Сейчас для себя открыла массаж для лица, прохожу курсами», — призналась актриса.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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