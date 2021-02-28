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Названы требующие обращения к врачу виды кашля

Названы требующие обращения к врачу виды кашляФото: pixabay.com

Кашель может быть симптомом различных заболеваний, говорящим о наличии патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы, которые в организме находятся повсюду — от носоглотки до нижних отделов респираторного тракта, включая плевру и диафрагму. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал врач-терапевт-пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.

По его словам, срочно требует обращения к врачу прогрессирующее усилие кашля на фоне ухудшения самочувствия, затруднение дыхания, кашель на фоне сохраняющейся более пяти дней температуры, обильное выделение мокроты, сохраняющийся более двух-трех недель кашель, а также появление шума при дыхании.

Бекетов добавил, что в некоторых случаях диагноз можно поставить по звучанию кашля. Так, лающий кашель с судорожным свистящим вдохом, одышкой и отхождением большого количества слизи в конце — яркий симптом коклюша. Астматический кашель —приступообразный, сухой, со свистящим дыханием и обильным отделением густой слизи. Поверхностное сухое подкашливание без глубоких закашливаний характерно для затека при насморке, часто оно сопровождается хлюпаньем носом. При других заболеваниях звук кашля может быть очень похожим, а диагностика по звуку — проблематичной, добавил врач.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал верный способ распознать коронавирусный кашель. По его словам, у кашля, который сопровождает COVID-19, особенные интонации. Это не глубокий и не надсадный, а скорее поверхностный кашель. Плюс у пациентов с коронавирусом не проходит чувство першения в горле. По словам Проценко, он может отличить подобный кашель по звуку.

Россия

По материалам: lenta.ru
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