Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака
На первый взгляд Скорпионов можно принять за холодную неприступную крепость. Однако они очень чувствительные натуры, эмоциональную глубину которых не всегда получается увидеть. Доброта Скорпионов проявляется в их развитой от природы интуиции и умении сопереживать. Поэтому когда представители этого знака отвечают на ваш телефонный звонок, то слышат не просто "Привет". Они сразу задаются вопросом: "Не случилось ли у вас что-то?" и планируют встречу, чтобы вы могли выговориться.
"Скорпионы готовы жертвовать своим благополучием, чтобы защитить тех, кого они любят. Представители этого знака будут идти с вами рука об руку в самые мрачные моменты и дождутся, пока они не превратятся во что-то светлое", — уверена Мальочетти.
Весы, которыми управляет Венера — планета богини красоты, гармонии и удовольствия, обожают, когда их любят. И хотя они от природы игривые и кокетливые, от отношений Весы ждут баланса и стабильности. И если партнер их устраивает по интеллектуальным и эмоциональным показателям, то представители этого знака становятся очень преданы. Отношения для Весов — их самое главное богатство, они помнят каждую мелочь и всегда готовы радовать вторую половину симпатичными подарками. То же относится и к друзьями, которые занимают чуть ли не первое место в жизни Весов.