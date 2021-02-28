Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака

Влада Некрасова

Журналистка и эксперт по астрологии Микаэла Мальочетти назвали три самых преданных знака зодиака. Такие люди, по словам автора, стремятся сделать так, чтобы их близким всегда было хорошо, сообщает PureWow.

На первый взгляд Скорпионов можно принять за холодную неприступную крепость. Однако они очень чувствительные натуры, эмоциональную глубину которых не всегда получается увидеть. Доброта Скорпионов проявляется в их развитой от природы интуиции и умении сопереживать. Поэтому когда представители этого знака отвечают на ваш телефонный звонок, то слышат не просто "Привет". Они сразу задаются вопросом: "Не случилось ли у вас что-то?" и планируют встречу, чтобы вы могли выговориться.

"Скорпионы готовы жертвовать своим благополучием, чтобы защитить тех, кого они любят. Представители этого знака будут идти с вами рука об руку в самые мрачные моменты и дождутся, пока они не превратятся во что-то светлое", — уверена Мальочетти.

Весы, которыми управляет Венера — планета богини красоты, гармонии и удовольствия, обожают, когда их любят. И хотя они от природы игривые и кокетливые, от отношений Весы ждут баланса и стабильности. И если партнер их устраивает по интеллектуальным и эмоциональным показателям, то представители этого знака становятся очень преданы. Отношения для Весов — их самое главное богатство, они помнят каждую мелочь и всегда готовы радовать вторую половину симпатичными подарками. То же относится и к друзьями, которые занимают чуть ли не первое место в жизни Весов.