Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Не просто проценты: Шмыгаль рассказал, как увеличится пенсия украинцев после индексации

Не просто проценты: Шмыгаль рассказал, как увеличится пенсия украинцев после индексации

Не просто проценты: Шмыгаль рассказал, как увеличится пенсия украинцев после индексации

В рамках реализации стратегии президента Украины по борьбе с бедностью и повышению социальных стандартов для граждан Кабмин намерен предпринять ряд мер, в том числе и повысить ряду категорий граждан пенсионные выплаты и заработную плату. Об этом в субботу, 27 февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что уже с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий. Увеличение выплат составит 11%, или в среднем 300 гривен, и это будет уже вторая индексация, осуществляемая менее чем через год. Таким образом в 2020 году средний размер пенсии вырос почти на 500 гривен.

Также в своем посте премьер-министр упомянул подписание между государственным Фондом развития предпринимательства и семью украинскими банками соглашения об участии в программе «Доступная ипотека». Это поможет запустить программу, которая даст возможность тысячам украинских семей получить жилье уже сейчас и не ждать его 10 или 20 лет.

Кроме того, в правительстве уповают на расширение программы доступных займов «5−7-9», которая поможет обеспечить средний бизнес необходимыми средствами.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
В Италии вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Италии вновь ужесточили ограничения из-за коронавируса
Чехия попросила Путина о поставках российской вакцины от коронавируса
Чехия попросила Путина о поставках российской вакцины от коронавируса
Жириновский назвал свой вес после предложения увольнять чиновников с ожирением
Жириновский назвал свой вес после предложения увольнять чиновников с
Инфекционист перечислил причины новой вспышки заболеваемости COVID-19 весной
Инфекционист перечислил причины новой вспышки заболеваемости COVID-19
Россиянин на глазах ребенка зарезал бывшего мужа своей жены
Россиянин на глазах ребенка зарезал бывшего мужа своей жены
ЧП в Черновцах: в больнице произошел взрыв, пострадали люди
ЧП в Черновцах: в больнице произошел взрыв, пострадали люди
Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
18 европейских компаний вышли из проекта Nord Stream 2
18 европейских компаний вышли из проекта Nord Stream 2
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Не просто проценты: Шмыгаль рассказал, как увеличится пенсия украинцев после индексации
Не просто проценты: Шмыгаль рассказал, как увеличится пенсия

Топ на сегодня

Байден предупредил Иран после удара по Сирии
Байден предупредил Иран после удара по Сирии
В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson
В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson
Неизвестные боевики напали на школу и похитили 300 девочек
Неизвестные боевики напали на школу и похитили 300 девочек
Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%
Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%
Врио главы Мордовии объявил об отставке регионального правительства
Врио главы Мордовии объявил об отставке регионального правительства

Еще по теме

Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4%
С 1 февраля в России увеличили пенсии и социальные выплаты
Медведев объявил об индексации пенсий с 1 апреля
"Этический вопрос": премьер-министр прокомментировал возможность индексации пенсий в 2020 году