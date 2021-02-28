«Не сдержался», — Чонгук пристаёт к попе Тэхёна

Влада Некрасова

В предыдущем материале мы с вами посмотрели на забавный отрывок из шоу, в котором Тэхён (Taehyung) откровенно флиртует с Чонгуком (Jungkook), нежно поглаживая рукой внутреннюю часть бедра Золотого Макнэ (кстати, если вы еще не видели этот материал, советуем вернуться в главное меню POPCAKE и обязательно прочитать его!). Но, как выяснилось, симпатия у этой парочки взаимная. Гуки тоже любит приставать к своему дружку и делает это при любой появившейся возможности.

Например… на теннисном корте. Его так очаровывает попка Тэхёна, что он, кажется, не может пройти мимо, не притронувшись к ней. На первом из опубликованных ниже видео ГК заглядывается на вид ТТ сзади и, не удержавшись, хлопает музыканта по попке ракеткой. На втором видео происходит то же самое, только в другом ракурсе и в другое время.

«Кто-нибудь объясните ему, что он приходит туда на съемку, а не заглядываться на попку Тэхена», «Слушайте сколько можно смотреть на ягодицы Тэхена, у меня уже у самого скоро появится нездоровый интерес», — шутят об айдолах АРМИ.

Чонгук нашёл самый лучший мячик на этом поле и я с ним полностью согласна 😌🍑#vkook pic.twitter.com/RGGAF9R0U2 — katie🌸 (@kmarigoold) February 23, 2021