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«Не сдержался», — Чонгук пристаёт к попе Тэхёна

«Не сдержался», — Чонгук пристаёт к попе Тэхёна

В предыдущем материале мы с вами посмотрели на забавный отрывок из шоу, в котором Тэхён (Taehyung) откровенно флиртует с Чонгуком (Jungkook), нежно поглаживая рукой внутреннюю часть бедра Золотого Макнэ (кстати, если вы еще не видели этот материал, советуем вернуться в главное меню POPCAKE и обязательно прочитать его!). Но, как выяснилось, симпатия у этой парочки взаимная. Гуки тоже любит приставать к своему дружку и делает это при любой появившейся возможности.


Например… на теннисном корте. Его так очаровывает попка Тэхёна, что он, кажется, не может пройти мимо, не притронувшись к ней. На первом из опубликованных ниже видео ГК заглядывается на вид ТТ сзади и, не удержавшись, хлопает музыканта по попке ракеткой. На втором видео происходит то же самое, только в другом ракурсе и в другое время.

«Кто-нибудь объясните ему, что он приходит туда на съемку, а не заглядываться на попку Тэхена», «Слушайте сколько можно смотреть на ягодицы Тэхена, у меня уже у самого скоро появится нездоровый интерес», — шутят об айдолах АРМИ.


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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