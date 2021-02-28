Неделя о блудном сыне 28 февраля 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Неделя о блудном сыне — это второй подготовительный день к Великому посту. В 2021 году она выпадает на 28 февраля. Узнайте о том, что можно и что нельзя делать в этот важный день.

Неделей в православной Церкви называют воскресный день. 28 февраля станет временем чтения молитв и воспоминаний об одной из самых главных притч Святого Писания.

Почему так важен этот день

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить саму притчу о блудном сыне. В ней идет речь о том, как отец поровну разделил имущество между сыновьями. Один остался с ним, а второй ушел из дома и промотал все деньги. Затем в жизни транжиры наступили темные времена, и он вернулся домой, чтобы попросить прощения у отца. Тот обрадовался возвращению сына и устроил праздник. Другой сын не обрадовался этому, потому что усердно работал вместе с отцом все эти годы, но не удостаивался такой чести. Отец же объяснил ему, что для него в радость возвращение сына, о котором он так долго ничего не знал. Он думал, что потерял его, но это оказалось не так.

В этой притче отцом является Господь, а блудными сыновьями — все мы, простые люди. Бог радуется, когда мы признаем ошибки и просим за них прощения. Перед началом Великого поста очень важно знать о том, что никогда не поздно попросить прощения за то, что вы сделали в прошлом. Для раскаяния никогда нет неподходящего времени.

Что можно и что нельзя делать 28 февраля

В это воскресенье можно и даже нужно просить прощения у Господа за грехи. Нужно подумать и понять, какие прегрешения мы не замолили. Необходимо проанализировать последние месяцы, недели или даже годы своей жизни, чтобы понять, где мы оступились, где отошли от веры.

28 февраля необходимо посетить церковь. В этот день проходит очень важная служба, на которой священнослужители рассказывают притчу о блудном сыне. В этот день можно причаститься и исповедаться в грехах.

Издревле на Руси люди считали, что в этот день нужно навещать родителей, дальних родственников. Очень важно просить прощения и возвращать долги. Нужно делать все возможное, чтобы окружающие не испытывали по отношению к нам негатива, не таили обид.

В этот день можно есть и пить все, что угодно, поскольку никакого поста нет. Это не скорбный день, поэтому можно устроить небольшой праздник для своих близких людей.

Не стоит убираться и заниматься стиркой, тяжелыми делами по дому. Это связано не столько с важностью самого дня, сколько с тем фактом, что в воскресенье в целом церковь рекомендует не делать ничего подобного, ведь это священный христианский день.