Немецкий дипломат назвал три условия завершения "Северного потока — 2"

Лидия Мартынова

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей статье для Spiegel рассказал, при каких условиях Россия сможет завершить строительство "Северного потока — 2".

Он напомнил, что сейчас некоторые страны Евросоюза и США оказывают серьезное давление на Германию, чтобы помешать реализации проекта. Тем не менее дипломат считает, что остановка строительства — "очень плохая идея", поскольку она повлечет за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба "Газпрому" и незавершенному газопроводу на дне Балтийского моря.

"Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны еще долгие годы будут нуждаться в российском газе", — напомнил Ишингер.

По его мнению, существует "менее привлекательный" вариант, предполагающий завершение "Северного потока — 2" при условии, что эксплуатация газопровода будет зависеть от решений ЕС и поведения России. Дипломат подчеркивает, что для этого необходимо предпринять три шага.