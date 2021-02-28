Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Немецкий дипломат перечислил три условия для завершения "Северного потока 2"

Немецкий дипломат перечислил три условия для завершения "Северного потока 2"

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, возглавляющий Мюнхенскую конференцию по безопасности, назвал три ключевых условия для завершения проекта "Северный поток 2". В статье для Spiegel он назвал "серьезным" давление, которое оказывают на Германию с целью остановки строительства.

По мнению Ишингера, отказываться от проекта – в любом случае "очень плохая идея", поскольку она повлечет к многомиллиардным убыткам и судебным тяжбам. К тому же, на морском дне останется практически завершенный газопровод, который мог бы работать на благо европейских экономик.

"Нравится это кому-то или нет, но ФРГ и другие государства Европы еще долгие годы будут нуждаться в российском газе", – заметил он.

В сложившихся условиях, считает политик, Германии необходимо внедрять механизм экстренной остановки "Северного потока 2", предложить ЕС и США подписать Евроатлантический энергетический договор, который защитил бы интересы всех сторон, в том числе Украины. Третье условие – связать проект с политическими требованиями к официальной Москве.

Ранее источники немецких СМИ сообщили, что Берлин рассматривает четыре варианта действий в отношении газопровода и до сих пор ведет переговоры с Соединенными Штатами.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Сирийские СМИ узнали о контактах военных США с боевиками ИГ*
Сирийские СМИ узнали о контактах военных США с боевиками ИГ*
В Германии назвали три условия завершения «Северного потока-2»
В Германии назвали три условия завершения «Северного потока-2»
В Германии назвали риски отказа от «Северного потока-2»
В Германии назвали риски отказа от «Северного потока-2»
США подсказали способ сдержать Китай
США подсказали способ сдержать Китай
Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай
Ира Пингвинова считает, что повторяет судьбу героини «Москва слезам не верит»
Ира Пингвинова считает, что повторяет судьбу героини «Москва слезам
Алена Савкина и Илья Семин планирую свадьбу
Алена Савкина и Илья Семин планирую свадьбу
Сотрудники посольства Вьетнама в России привились вакциной "Спутник V"
Сотрудники посольства Вьетнама в России привились вакциной "Спутник V"
Ира SURAMURA о новом треке «Магия» и хайпе на насилии: «Ничего в этом такого нет»
Ира SURAMURA о новом треке «Магия» и хайпе на насилии: «Ничего в этом
Немецкого радиоведущего вынудили извиниться перед BTS за унижения Холзи и другие селебы
Немецкого радиоведущего вынудили извиниться перед BTS за унижения
Весь зал рыдал! Как прошел концерт Сумишевского после смерти жены?
Весь зал рыдал! Как прошел концерт Сумишевского после смерти жены?
Зафиксировано рекордное ослабление скорости Гольфстрима: Европе и Америке грозит экстремальное похолодание
Зафиксировано рекордное ослабление скорости Гольфстрима: Европе и

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море

Еще по теме

Немецкий дипломат назвал три условия завершения "Северного потока — 2"
Украинский эксперт заявил о неспособности остановить «Северный поток — 2»
Немецкий партнер «Северного потока-2» высказался о будущем проекта
США отговаривают Европу от реализации Северного потока-2