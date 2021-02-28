Немецкий дипломат перечислил три условия для завершения "Северного потока 2"

Вадим Карасев

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, возглавляющий Мюнхенскую конференцию по безопасности, назвал три ключевых условия для завершения проекта "Северный поток 2". В статье для Spiegel он назвал "серьезным" давление, которое оказывают на Германию с целью остановки строительства.

По мнению Ишингера, отказываться от проекта – в любом случае "очень плохая идея", поскольку она повлечет к многомиллиардным убыткам и судебным тяжбам. К тому же, на морском дне останется практически завершенный газопровод, который мог бы работать на благо европейских экономик.

"Нравится это кому-то или нет, но ФРГ и другие государства Европы еще долгие годы будут нуждаться в российском газе", – заметил он.

В сложившихся условиях, считает политик, Германии необходимо внедрять механизм экстренной остановки "Северного потока 2", предложить ЕС и США подписать Евроатлантический энергетический договор, который защитил бы интересы всех сторон, в том числе Украины. Третье условие – связать проект с политическими требованиями к официальной Москве.

Ранее источники немецких СМИ сообщили, что Берлин рассматривает четыре варианта действий в отношении газопровода и до сих пор ведет переговоры с Соединенными Штатами.