Немецкий дипломат перечислил три условия для завершения "Северного потока 2"
Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, возглавляющий Мюнхенскую конференцию по безопасности, назвал три ключевых условия для завершения проекта "Северный поток 2". В статье для Spiegel он назвал "серьезным" давление, которое оказывают на Германию с целью остановки строительства.
По мнению Ишингера, отказываться от проекта – в любом случае "очень плохая идея", поскольку она повлечет к многомиллиардным убыткам и судебным тяжбам. К тому же, на морском дне останется практически завершенный газопровод, который мог бы работать на благо европейских экономик.
"Нравится это кому-то или нет, но ФРГ и другие государства Европы еще долгие годы будут нуждаться в российском газе", – заметил он.
В сложившихся условиях, считает политик, Германии необходимо внедрять механизм экстренной остановки "Северного потока 2", предложить ЕС и США подписать Евроатлантический энергетический договор, который защитил бы интересы всех сторон, в том числе Украины. Третье условие – связать проект с политическими требованиями к официальной Москве.
Ранее источники немецких СМИ сообщили, что Берлин рассматривает четыре варианта действий в отношении газопровода и до сих пор ведет переговоры с Соединенными Штатами.