Немецкого радиоведущего вынудили извиниться перед BTS за унижения Холзи и другие селебы

Анастасия Иванова

Несколько дней назад АРМИ припомнили популярному немецкому ведущему с радиостанции Bayern 3 его хамское обращение к группе «Бантан» в прямом эфире (он назвал кавер Bangtan на песню Coldplay «Fix You» «богохульством», а также сравнил BTS с COVID-19, заявив, что «от этого дерьмового вируса тоже скоро появится вакцина»). После всеобщего гнева, обрушившегося на станцию, представители опубликовали ответ, пытаясь выгородить своего ведущего и вместо искреннего извинения отметили, что он вовсе не имел ввиду ничего плохо, а просто «излагал свое мнение в ироничной и преувеличенной эмоциональной форме».

После такого неуважительного поста, адресованного всем поклонникам южнокорейской группы, к хейту станции присоединись другие селебы: MAX, Lauv и Холзи (Halsey).

«Когда радиоведущий Bayern 3 использовал такие ненавистнические слова в их адрес, мне стало плохо. Ненависть к ним и азиатскому сообществу в целом недопустима», — написал MAX в Twitter.

«Давайте все встанем на защиту моих братьев из BTS, в отношении которых появляются постоянные расистские замечания, которые причиняют боль, как те, что мы слышали на Bayern 3», — добавил Lauv.

«Я в ужасе от комментариев Матиаса Матушика. Расизм и ксенофобию нельзя тонко завуалировать как «легкий юмор». Безответственные и отвратительные заявления в то время, когда разжигаются ненависть и насилие по отношению к азиатским общинам. Это неприемлемо. Я надеюсь, что скоро появятся новые извинения перед BTS и азиатскими сообществами по всему миру», — высказалась Холзи в Instagram.

Посты влиятельных людей шоу-бизнеса были вполне убедительными для того, что радиостанция и ироничный ведущий опубликовали новые извинения. Их текст был достаточно полным и искренним, но публика уже в корне изменила мнение о Bayern 3.

BTS is one of the hardest working and most humble groups in the industry. They deserve all the success they’ve earned. Hearing such hateful words used against them by the radio host at Bayern 3 made me sick. The hate to them and the Asian community as a whole is unacceptable — MAX (@MAXMusic) February 26, 2021

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