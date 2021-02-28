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Немецкого радиоведущего вынудили извиниться перед BTS за унижения Холзи и другие селебы

Немецкого радиоведущего вынудили извиниться перед BTS за унижения Холзи и другие селебы

Несколько дней назад АРМИ припомнили популярному немецкому ведущему с радиостанции Bayern 3 его хамское обращение к группе «Бантан» в прямом эфире (он назвал кавер Bangtan на песню Coldplay «Fix You» «богохульством», а также сравнил BTS с COVID-19, заявив, что «от этого дерьмового вируса тоже скоро появится вакцина»). После всеобщего гнева, обрушившегося на станцию, представители опубликовали ответ, пытаясь выгородить своего ведущего и вместо искреннего извинения отметили, что он вовсе не имел ввиду ничего плохо, а просто «излагал свое мнение в ироничной и преувеличенной эмоциональной форме».


После такого неуважительного поста, адресованного всем поклонникам южнокорейской группы, к хейту станции присоединись другие селебы: MAX, Lauv и Холзи (Halsey).

«Когда радиоведущий Bayern 3 использовал такие ненавистнические слова в их адрес, мне стало плохо. Ненависть к ним и азиатскому сообществу в целом недопустима», — написал MAX в Twitter.

«Давайте все встанем на защиту моих братьев из BTS, в отношении которых появляются постоянные расистские замечания, которые причиняют боль, как те, что мы слышали на Bayern 3», — добавил Lauv.

«Я в ужасе от комментариев Матиаса Матушика. Расизм и ксенофобию нельзя тонко завуалировать как «легкий юмор». Безответственные и отвратительные заявления в то время, когда разжигаются ненависть и насилие по отношению к азиатским общинам. Это неприемлемо. Я надеюсь, что скоро появятся новые извинения перед BTS и азиатскими сообществами по всему миру», — высказалась Холзи в Instagram.

Посты влиятельных людей шоу-бизнеса были вполне убедительными для того, что радиостанция и ироничный ведущий опубликовали новые извинения. Их текст был достаточно полным и искренним, но публика уже в корне изменила мнение о Bayern 3.

Stories в Instagram Холзи
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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