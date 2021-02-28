Несчастная любовь? Егор Крид удалил несколько тысяч постов в Instagram

Анастасия Иванова

Певец Егор Крид сильно напугал своих поклонников. Музыкант удалил все публикации у себя в Instagram до 22 февраля. Сейчас в его профиле осталось всего три поста. Для чего же это сделал музыкант?

Пользователи сети предположили, что Егор Крид вновь стукнулся с предательством, а его сердце разрушено. Ведь не так давно он уже использовал Instagram, чтобы сообщить о своей душевной боли поклонникам. Тогда его ник был изменен на «сломанное сердце». Однако большинство считает, что Егор привлекает внимание перед выпуском своего релиза. На днях Крид представил поклонникам трек «Голос». Композицию он навал «тяжелой и личной».

«Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам. На запястье ролексы, под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам», — поет Егор.

Поклонники предположили, что лирическая композиция посвящена его новой возлюбленной Вале Карнавал. В доказательство пользователи сети привели некоторые видео из TikTok девушки, на которых видно, что на руках Вали те самые «полосы», о которых поет Крид.

[media=https://www.instagram.com/p/CLxAIUXB49d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

А ты как думаешь, почему Егор удалил все публикации?