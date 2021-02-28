Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Несчастная любовь? Егор Крид удалил несколько тысяч постов в Instagram

Несчастная любовь? Егор Крид удалил несколько тысяч постов в Instagram

Певец Егор Крид сильно напугал своих поклонников. Музыкант удалил все публикации у себя в Instagram до 22 февраля. Сейчас в его профиле осталось всего три поста. Для чего же это сделал музыкант?

Пользователи сети предположили, что Егор Крид вновь стукнулся с предательством, а его сердце разрушено. Ведь не так давно он уже использовал Instagram, чтобы сообщить о своей душевной боли поклонникам. Тогда его ник был изменен на «сломанное сердце». Однако большинство считает, что Егор привлекает внимание перед выпуском своего релиза. На днях Крид представил поклонникам трек «Голос». Композицию он навал «тяжелой и личной».


 «Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам. На запястье ролексы, под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам», — поет Егор.

Поклонники предположили, что лирическая композиция посвящена его новой возлюбленной Вале Карнавал. В доказательство пользователи сети привели некоторые видео из TikTok девушки, на которых видно, что на руках Вали те самые «полосы», о которых поет Крид.

[media=https://www.instagram.com/p/CLxAIUXB49d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

А ты как думаешь, почему Егор удалил все публикации?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Американский телеканал раскрыл политические планы Трампа
Американский телеканал раскрыл политические планы Трампа
WSJ узнал об отказе Ирана от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке
WSJ узнал об отказе Ирана от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной
Стали известны детали аварии с полуголым сыном бывшего российского депутата
Стали известны детали аварии с полуголым сыном бывшего российского
«Тяжелый микрорайон»: в Кривом Роге школьницы устроили жестокую расправу над бывшей подругой
«Тяжелый микрорайон»: в Кривом Роге школьницы устроили жестокую
В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких
ТОП-5 доказательств что Тэхен самый «волосатый» в группе
ТОП-5 доказательств что Тэхен самый «волосатый» в группе
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анастасия Спиридонова: «На шоу «Точь-в-точь» запрещали есть»
Анастасия Спиридонова: «На шоу «Точь-в-точь» запрещали есть»
Как выглядит Дава после слухов о липосакции – видео
Как выглядит Дава после слухов о липосакции – видео
В России сравнили Порошенко с братьями Гримм из-за слов о Крыме
В России сравнили Порошенко с братьями Гримм из-за слов о Крыме

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса

Еще по теме

Егор Крид поет о тяжелом расставании в новом треке "Голос"
Егор Крид схватил женщину за сисю и уволок её за собой
Новый «Холостяк» Егор Крид предъявляет девушкам жесткие требования
Егор Крид объяснил причину расставания с Дарьей Клюкиной