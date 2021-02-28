Невеста Данко: «После слов об алиментщицах нас с сыном проклинают и желают нам смерти!»

Лидия Мартынова

Недавно Мария Силуянова довольно резко высказалась в адрес матерей, которые возлагают большие надежды на алименты. По словам возлюбленной Данко, женщины должны уметь зарабатывать сами. Слова Марии вызвали большой резонанс в Сети, а на нее саму полились многочисленные угрозы.

На днях Мария рассказала «NewsTes.ruу», что смогла своими силами приобрести особняк и две квартиры-судии в курортном Крыму. Блондинка призвала остальных женщин по возможности следовать ее примеру и стараться не зависеть от мужчин. Но, похоже, не все поняли слова Силуяновой. Пользовательницы Сети набросились на нее с хейтом. Дело дошло до угроз...

«Я просто высказала личное мнение, и это нормально. Почему-то многие восприняли его в штыки. Повторю еще раз: у меня нет уважения к тем, кто не работает и привык попрошайничать. Мне нравятся самодостаточные женщины, не зависящие от других. Примечательно, что я никого конкретно не имела в виду, а некоторые женщины стали писать мне на страницу и проклинать, желать смерти мне и моему маленькому сыну. Я теперь не пойму: кто здесь хороший, а кто плохой? То есть мне нельзя озвучивать свое мнение? А, значит, проклинать меня и моего ребенка — можно?! Сюда подключились также блогеры, которые тоже пишут мне с угрозами. По всей видимости, они просто неправильно поняли мои слова», — возмущается 32-летняя блондинка.

Мария удивлена тем, что ей активно пишет участница некого благотворительного фонда и не стесняется в выражениях. «Эта девушка вечно ходит на различные ток-шоу — вот что могу сказать. Она угрожала набить мне морду. Она сама мать, работает в фонде... Это просто вообще!» — отмечает Силуянова.

Напомним, с тех пор, как Мария стала встречаться с Данко, в ее адрес часто поступает много негатива, в которому она привыкла, но теперь она не может молчать.

«Это уголовно наказуемо, мы уже обратились к юристу и будем привлекать к ответственности, — подчеркивает давняя подруга Марии, продюсер Анна Либерман. — Мне пока что, увы, безнаказанно пишут с угрозами с фейковых аккаунтов. Маша высказала свою точку зрения, да резко, но это все ведь на самом деле так! Маша не против всех тех, кто получает алименты, а против дееспособных взрослых бездельниц и иждивенок, возмущающихся тем, что им мешают позорить и клеветать на бывших мужей, с которых они и трясут эти самые алименты! Вот недавно по этому поводу выложила пост и Ксения Бородина, которая считает, что женщина должна рожать столько детей, сколько сможет содержать. И эта позиция — единственно правильная! А в итоге куча хейтеров, блогеров из кустов и дальних стран начали перевирать все ее истинные слова и смысл ради своих рейтингов, оскорбляя и угрожая ей! Борзометр у них зашкаливает и разрывается к чертям! Материал, изначально сделанный нами, полностью изгажен ими исключительно в целях самопиара!»

По поводу скандала высказался юрист Эдуард Демидов.

«Почему-то люди считают себя абсолютно безнаказанными, направляя в Интернете в адрес других людей комментарии с оскорблениями, с угрозами причинить вред здоровью или лишить жизни. Вынужден предупредить таких граждан об уголовной ответственности. Мы живем в век информационных технологий, — когда сотрудники правоохранительной системы без сложностей могут вычислить автора комментария по IP и установить принадлежность того или иного профиля в социальной сети конкретному человеку для последующего предъявления обвинения. За угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью автор может быть подвергнут уголовному наказанию. Санкция за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — отметил Демидов.

Что касается резонансных слов Силуяновой, то они, по словам Эдуарда Демидова, вполне имеют место быть.

«Я полагаю, что к высказыванию Марию сподвиг устоявшийся стереотип, мотивированный нецелевым использованием алиментных платежей некоторых каст населения, которые, как она выразилась, могут рассчитывать только на своих бывших мужчин. Да, безусловно, семейным законодательством Российской Федерации предусмотрены обязанности родителей содержать своих детей, но не в одностороннем порядке, а в солидарном. Зачастую лица, получающие алименты, используют их нецеленаправленно. Так, к примеру, мать ребенка может потратить полученные выплаты не на ребенка, а на себя, что не соответствует семейному кодексу, а также общепринятым нормам морали и нравственности», — подчеркнул он.