Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева

NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева

NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что многие россияне не хотели бы увидеть повторение "унизительного" сценария времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева.

Политолог выразил мнение, что Россия хотела бы отменить санкции или, по крайней мере, добиться их смягчения, однако не станет идти на серьезные уступки.


"Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным", — отметил Саймс.

Он считает, что введенные санкции против России должны не изолировать и ослабить страну, а "побудить ее к более гибкому поведению".

США и России зависит от выбора Вашингтона. По его словам, если Соединенные Штаты не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия, несомненно, станет серьезным препятствием, готовым бросить ей вызов.

Ранее журнал NI писал, что страны Запада в 1990 году обещали президенту Советского Союза Горбачеву не расширять НАТО на восток, но позже проигнорировали эти обещания.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ
Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Эксперты назвали причины неожиданного падения рубля
Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт проекта «Ну-ка, все вместе!»
Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт
Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу Джей Ло, если она тебе не идет»
Наталья Бочкарева: «Я не против пластики, но не наращивай задницу
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
Названы требующие обращения к врачу виды кашля
Названы требующие обращения к врачу виды кашля
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины

Топ на сегодня

В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян

Еще по теме

Эксперт из США о санкциях: Терпение России может закончиться
Кремль отреагировал на заявление Горбачёва о возможности образования «нового СССР»
Песков прокомментировал слова Горбачёва о «воссоздании» СССР
NI рассказал, почему санкции Обамы больше вредят США, чем России