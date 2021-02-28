NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева

Лидия Мартынова

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что многие россияне не хотели бы увидеть повторение "унизительного" сценария времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева.

Политолог выразил мнение, что Россия хотела бы отменить санкции или, по крайней мере, добиться их смягчения, однако не станет идти на серьезные уступки.





"Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным", — отметил Саймс.

Он считает, что введенные санкции против России должны не изолировать и ослабить страну, а "побудить ее к более гибкому поведению".

США и России зависит от выбора Вашингтона. По его словам, если Соединенные Штаты не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия, несомненно, станет серьезным препятствием, готовым бросить ей вызов.