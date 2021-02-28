Никита Уманский прокомментировал драку Димы Чайкова

Вадим Карасев

Вчера Дима Чайков показал разбитый нос и пожаловался на драку в клубе. Благодаря Никите Уманскому стали известны подробности, так как отдыхал Никита, естественно не один, а в компании Уманского и нескольких других молодых людей. Сам Никита не пострадал и считает, что любой конфликт нужно решать словами, не размахивая кулаками.

«В ходе последних событий решил обсудить эту тему. (Кто не в курсе- моих друзей вчера избили в клубе). Я и сам неоднократно бывал в драках, как и все мужчины. И бил, и был битым. Но я всегда сначала пытаюсь решить конфликт словесно, договориться, никогда с ходу не лезу в драку. Вообще, я считаю, что мужчина должен уметь драться, должен уметь постоять за себя и свою семью, но гораздо более ценно в мужчине такое качество как дипломатия», - рассуждает Уманский.

Отдых в ночном клубе не всегда чреват положительными впечатлениями. А с учетом того, что герои телестройки почему-то вызывают у окружающих желание им подпортить внешний вид и даже здоровье, заканчивается иногда очень и очень нехорошо. Дима Чайков в драке серьезно пострадал, у него перелом носа со смещением, понадобится операция, пишет newstes.ru.Никита Уманский решил прокомментировать произошедшее. Он тоже был в клубе. Дима, если ему верить, ни в чем не виноват, он заступился за товарища Никиты Максима, к которому пристали незнакомцы. В результате пострадали оба. У Максима повреждено зрение, о травмах незнакомцев ничего не известно. Ситуация ужасная.По мнению Уманского, драки не украшают мужчину. Сам он тоже становился участником потасовок, но не гордится этим. Мужчина хоть и должен уметь постоять за себя, но гораздо важнее, чтобы он умел улаживать конфликты словами. Дипломатия помогает избежать вот таких последствий, как в случае Димы и Максима.В 21 веке не нужно вести себя, как дикари, считает Уманский, и доказывать свою состоятельность кулаками. Подписчики с ним полностью согласились, похвалив Уманского, заранее покинувшего клуб, за его предусмотрительность и умение избегать ненужных неприятностей. Все-таки у него семья, о которой ему нужно заботиться, а не лечить последствия чересчур активного отдыха.