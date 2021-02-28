Николай Басков сочувствовал Даве и стебался над Лазаревым: старт проекта «Ну-ка, все вместе!»

Алексей Вольцев

Третий сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» выйдет в эфир сегодня, 28 февраля. Известно, что ведущим по традиции будет Николай Басков. На онлайн-презентации «натуральный блондин» задал настроение проекта — оно будет веселое и дерзкое. Со своим коллегой Сергеем Лазаревым Басков особо не церемонился, а вот несчастного Давида Манукяна, переживающего личную драму, постарался приободрить.

Талантливых участников шоу оценивает сразу сто экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. Члены жюри — это звезды 90-х, композиторы, блогеры, джазовые музыканты, народники, есть даже звездный фониатр! В общем, конкурсантов оценят по всем параметрам. А их задача — исполнить хит так, чтобы как можно больше судей встало и начало подпевать.

Генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала, что кастинг в этом сезоне был огромным не только количественно, но и географически.

«Мы получили около десяти тысяч заявок. Несмотря на пандемию, у нас есть даже зарубежные участники, которые следили за судьбой сезона и хотели участвовать именно в русской версии. Так, например, у нас присутствует победитель итальянской версии проекта», — раскрыла небольшой секрет Юлия.

Участник из Италии откровенно рассказал «NewsTes.ruу», почему решил принять участие в шоу «Ну-ка, все вместе!». «Дело в том, что между Италией и Россией всегда была особая связь. Очень много наших певцов приезжало в Россию, вдруг однажды я тоже смогу быть этим певцом», — считает конкурсант.



Однако, музыкант признался, что переезжать в Москву все-таки не хотел, так как очень любит Неаполь. Но навещать русских поклонников певец уже готов.

Не сомневаемся, что особым удовольствием для зрителей проекта станет наблюдение за тем, как ведущий Николай Басков и предводитель сотни Сергей Лазарев подкалывают друг друга. Кстати, артисты уже успешно открыли сезон своими остротами на онлайн-презентации нового сезона шоу.

«Сереж, ты в интервью говорил, что тебе не хватает времени на детей. А сейчас два проекта сразу — и «Танцы со звездами», и здесь (мероприятие прошло на этапе финала танцевального шоу — прим. «NewsTes.ru»). А как же дети?», — ехидничал Басков.



«Дети обожают проект «Ну-ка, все вместе!», следят за ним. Они фанаты! Сын Никита постоянно все записывает — имена участников, кто сколько баллов получил», — искренне и беззлобно ответил на выпад Николая Лазарев.



А потом ответил непосредственно коллеге: «Вообще, Коля, у нас с тобой прекрасный тандем получился! Вот эти наши колкости, обращенные друг к другу — это что-то невероятное!».

Блогера Даву, который тоже оказался в жюри (и тоже, кстати, участвовал в двух проектах одновременно) Басков представил так: «Именно наше шоу позволит излечить сердце человека, за которого переживала вся страна. Его расставание это как трагедия в каждом доме!»

В этом сезоне в составе судейской коллегии также побывают: Филипп Киркоров, Валерия, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Влад Топалов, Ани Лорак и многие другие.

Один из членов жюри, певец Михаил Гребенщиков, поделился со «NewsTes.ruом» впечатлениями от участия в шоу: «Эта движуха ни с чем не сравнима. С половиной сотни я знаком, кого-то давно не видел, с кем-то познакомился и уже переписываюсь, а кто-то вообще завтра ко мне в студию едет. Ну и Николай Басков чудит очень весело».



Артист признался, что в сотне постоянно происходят споры. «Я однажды просидел подряд выступления 6 исполнителей! Ни разу не встал. Уже думаю, сейчас скажут, что я «скучное жюри». Но я просто требовательный! А потом смотрю — какие-нибудь заслуженные тоже не встают — и думаю: «Ну значит, я немного разбираюсь». Да, мы спорим, в этом и смыл передачи», — признался Михаил Гребенщиков.

На вопрос о критериях оценивания участников артист ответил так: «В мире шоу-бизнеса правят Микки-Маусы. Человек должен обладать артистической магией. Дело не в голосе и тембре. Артист должен быть пластичным, важно, как он одет, как причесан, тогда это заходит в меня. И я все время жду, что придет новый Майкл Джексон»