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Оборонпром показал эскизы нового ударного беспилотника "Аргумент"

Оборонпром показал эскизы нового ударного беспилотника "Аргумент"
Легкий реактивный самолет СР-10, который планируется взять за основу

Конструкторское бюро "Современные авиационные технологии" продемонстрировало эскизы ударного беспилотника АР-10 "Аргумент". Его предполагается создать на основе отечественного легкого реактивного учебно-тренировочного самолета СР-10.

На презентацию обратил внимание пользователь "Живого журнала" dambiev – он опубликовал несколько кадров, касающихся перспективного БПЛА. Из них следует, что в длину аппарат достигнет почти 10 метров, размах крыла составит 8,4 м. Максимальная скорость АР-10 составит 910 км/час, дальность полета с подвесными топливными баками достигнет 2100 км при радиусе действия 950 км.

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БПЛА запланировано оснастить объемным отсеком для вооружений длиной в 4,4 мм, причем разработчики обещают возможность размещать "большую номенклатуру высокоточного оружия". Предельный взлетный вес равен 3850 кг, практический потолок высоты – 11500 м.

Как сообщал NEWSTES, ранее российские специалисты представили новый мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками.

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По материалам: uposters.ru
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