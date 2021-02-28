Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Olya Shelby запустила новый тренд в TikTok — «Ля какая».

Olya Shelby запустила новый тренд в TikTok — «Ля какая».

Красноволосая красотка из тиктока Оля Шелби выпустила музыкальную новинку «Ля какая», олицетворяющую уверенную девушку, которая не разбрасывается словами и взрывает тренды. Сам трек в стиле хип-хопа совмещает в себе бодрую читку, качающий бит, повторяющийся и запоминающийся припев, который, как бомба замедленного действия, заедает в голове.

«В этой песне мне захотелось попробовать что-то новое – формат, который я никогда даже не писала и не пела. Мои песни всегда были больше о лирике, о вокале, мелизмах. А этот трек дерзкий, танцевальный. И, на самом деле, мне было очень сложно его писать, потому что я привыкла петь. Именно петь. А тут нужно было читать, съедать слова, буквы, делать все чётко. У меня не сразу получалось. Но я очень довольна результатом, благодаря ребятам которые помогали мне. Мы все горели результатом, чтобы все получилось хорошо! Все были на позитиве, и я прям очень кайфанула!»


Оля Шелби известная молодая актриса, певица, блогер и участница популярного тикток-дома DreamTeam House, которая проснулась популярной, сыграв роль Тани в украинском сериале «Школа». Сейчас за жизнью девушки следит многомилионная армия поклонников в TikTok (3,7 млн) и Instagram (1,4 млн).

Стоит отметить, что трек «Ля какая» не первый трек девушки, музыкальная карьера Шелби началась задолго до хауса. «Я пела и выступала ещё в садике, объездила более 80 конкурсов, у меня уже были свои песни и клипы, были сольники и тур по Украине». На счету артистки имеются трогательный трек «Слышишь» и композиция на украинском языке «До неба».

Впрочем, сама Оля отмечает, что этот релиз важный этап в жизни: «Ля какая» для меня очень много значит, потому что это первый трек, который я выпускаю в команде Dream Team House. Это уже другой уровень, намного серьезней, намного масштабнее. Работает большая команда, которую я не хочу подвести».


@olyashelby

Как никогда нуждаюсь в вашей поддержке!!! Ссылка в описании профиля 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🔥🧡

♬ Ля какая — Olya Shelby
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Заразившуюся коронавирусом народную артистку РСФСР перевели в реанимацию
Заразившуюся коронавирусом народную артистку РСФСР перевели в
Дмитрий Певцов призвал оградить россиян от скандальных телепередач
Дмитрий Певцов призвал оградить россиян от скандальных телепередач
Olya Shelby запустила новый тренд в TikTok — «Ля какая».
Olya Shelby запустила новый тренд в TikTok — «Ля какая».
После комы Алиса Аршавина вышла на связь: » Я намерена бороться за жизнь»
После комы Алиса Аршавина вышла на связь: » Я намерена бороться за
Почему у Диденко праздник в годовщину смерти мужа?
Почему у Диденко праздник в годовщину смерти мужа?
ВСУ несут потери в тылу: в Ужгороде от COVID-19 скончался военнослужащий
ВСУ несут потери в тылу: в Ужгороде от COVID-19 скончался
Белый дом оценил возможность введения санкций против саудовского принца
Белый дом оценил возможность введения санкций против саудовского
В США назвали «Северный поток-2» способом выживания для Берлина
В США назвали «Северный поток-2» способом выживания для Берлина
Чехия захотела применять «Спутник V» без разрешения от ЕС
Чехия захотела применять «Спутник V» без разрешения от ЕС
Российский военный корабль впервые вошел в порт Судана
Российский военный корабль впервые вошел в порт Судана
"Серьезные основания". В Армении допустили импичмент президенту страны
"Серьезные основания". В Армении допустили импичмент президенту страны
США задумали сдержать Китай цифровым долларом
США задумали сдержать Китай цифровым долларом

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин

Еще по теме

Ольга Бузова посвятила свою новую песню поклонникам
Ольга Гажиенко никогда не хотела короткую мальчиковую стрижку
Ellie Lil представила свой второй трек «Танцевала»
У Ольги Бузовой вышел новый летний трек "Mira me bebe"