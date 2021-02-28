Olya Shelby запустила новый тренд в TikTok — «Ля какая».

Лидия Мартынова

Красноволосая красотка из тиктока Оля Шелби выпустила музыкальную новинку «Ля какая», олицетворяющую уверенную девушку, которая не разбрасывается словами и взрывает тренды. Сам трек в стиле хип-хопа совмещает в себе бодрую читку, качающий бит, повторяющийся и запоминающийся припев, который, как бомба замедленного действия, заедает в голове.

«В этой песне мне захотелось попробовать что-то новое – формат, который я никогда даже не писала и не пела. Мои песни всегда были больше о лирике, о вокале, мелизмах. А этот трек дерзкий, танцевальный. И, на самом деле, мне было очень сложно его писать, потому что я привыкла петь. Именно петь. А тут нужно было читать, съедать слова, буквы, делать все чётко. У меня не сразу получалось. Но я очень довольна результатом, благодаря ребятам которые помогали мне. Мы все горели результатом, чтобы все получилось хорошо! Все были на позитиве, и я прям очень кайфанула!»

Оля Шелби известная молодая актриса, певица, блогер и участница популярного тикток-дома DreamTeam House, которая проснулась популярной, сыграв роль Тани в украинском сериале «Школа». Сейчас за жизнью девушки следит многомилионная армия поклонников в TikTok (3,7 млн) и Instagram (1,4 млн).



Стоит отметить, что трек «Ля какая» не первый трек девушки, музыкальная карьера Шелби началась задолго до хауса. «Я пела и выступала ещё в садике, объездила более 80 конкурсов, у меня уже были свои песни и клипы, были сольники и тур по Украине». На счету артистки имеются трогательный трек «Слышишь» и композиция на украинском языке «До неба».

Впрочем, сама Оля отмечает, что этот релиз важный этап в жизни: «Ля какая» для меня очень много значит, потому что это первый трек, который я выпускаю в команде Dream Team House. Это уже другой уровень, намного серьезней, намного масштабнее. Работает большая команда, которую я не хочу подвести».

@olyashelby

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♬ Ля какая — Olya Shelby