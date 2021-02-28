ОНК подтвердила помещение Навального в колонию под Владимиром

Вадим Карасев

Алексей НавальныйФото: Агентство «Москва»

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) подтвердила помещение Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в колонию под Владимиром. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, передает РИА Новости в воскресенье, 28 февраля.

Первые дни после прибытия Навальный проведет на карантине, после чего его распределят в отряд, уточнил Мельников.

27 февраля источник ТАСС сообщил, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Покрове, а перед распределением пройдет карантин.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Он проведет в заключении два года и восемь месяцев — суд зачел год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». 20 февраля, после того, как Мосгорсуд признал решение Симоновского суда законным, стало известно, что Навальный будет отбывать наказание в одном из исправительных учреждений Центральной России.