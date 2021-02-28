Определена самая высокооплачиваемая профессия для российских пенсионеров

Вадим Карасев

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Самая высокооплачиваемая вакансия, на которую могут претендовать российские пенсионеры, — менеджер по телефонным продажам. На этой позиции соискателям предлагают до 180 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Второе место с зарплатными обещаниями до 100 тысяч рублей в месяц поделили несколько профессий. Так, открыта вакансия медицинской сестры в многопрофильной клинике в Москве, однако для трудоустройства потребуются специальные навыки, профильное образование и действующий сертификат «Сестринское дело». Столько же могут получить в столице инженер-геодозист в строительной компании, автослесарь-автомеханик и швея на фабрике, которая занимается изготовлением трикотажных изделий.

Кроме того, до 120 тысяч рублей в месяц может получать семейная пара, помогая по хозяйству в загородном доме. В их обязанности будут входить уборка, стирка, работа в огороде и бане, уход за газоном, садом и домашними животными, а также подготовка транспорта (квадроцикла и снегохода). Работодатель рассматривает семейные пары с аналогичным опытом работы и водительскими правами.

Специалисты сервиса пришли к выводу, что все больше работодателей отказываются от выбора сотрудников по возрасту.

В декабре 2020-го стало известно, что пятая часть россиян готовится работать после выхода на пенсию. При этом около 70 процентов не исключили необходимости работать на пенсии, заявив, что это будет зависеть от обстоятельств.