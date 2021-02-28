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Определена самая высокооплачиваемая профессия для российских пенсионеров

Определена самая высокооплачиваемая профессия для российских пенсионеровФото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Самая высокооплачиваемая вакансия, на которую могут претендовать российские пенсионеры, — менеджер по телефонным продажам. На этой позиции соискателям предлагают до 180 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Второе место с зарплатными обещаниями до 100 тысяч рублей в месяц поделили несколько профессий. Так, открыта вакансия медицинской сестры в многопрофильной клинике в Москве, однако для трудоустройства потребуются специальные навыки, профильное образование и действующий сертификат «Сестринское дело». Столько же могут получить в столице инженер-геодозист в строительной компании, автослесарь-автомеханик и швея на фабрике, которая занимается изготовлением трикотажных изделий.

Кроме того, до 120 тысяч рублей в месяц может получать семейная пара, помогая по хозяйству в загородном доме. В их обязанности будут входить уборка, стирка, работа в огороде и бане, уход за газоном, садом и домашними животными, а также подготовка транспорта (квадроцикла и снегохода). Работодатель рассматривает семейные пары с аналогичным опытом работы и водительскими правами.

Специалисты сервиса пришли к выводу, что все больше работодателей отказываются от выбора сотрудников по возрасту.

В декабре 2020-го стало известно, что пятая часть россиян готовится работать после выхода на пенсию. При этом около 70 процентов не исключили необходимости работать на пенсии, заявив, что это будет зависеть от обстоятельств.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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