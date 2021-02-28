Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"

Алексей Вольцев

Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает NME.

В официальном твиттер-аккаунте Prime Video разместили коллаж с исполнителями ключевых ролей: Ласом Алонсо, Карлом Урбаном, Энтони Старром и Джеком Куэйдом. Актеры в защитных масках находятся в салоне самолета и летят на съемки.

We knew they were up to something behind those matching masks. Season 3 of The Boys is coming soon. pic.twitter.com/YgtiEuu5kz — Prime Video (@PrimeVideo) February 24, 2021

"Мы знали, они что-то замышляют в этих масках. Третий сезон "Пацанов" выйдет скоро", — говорится в тексте публикации.

Позже Джек Куэйд, который играет Хью Кэмпбелла (один из членов команды Пацанов), опубликовал у себя в твиттере снимок, на котором радостно позирует с партнершей по шоу Эрин Мориарти.

"Приветствуем всех со съемок третьего сезона! По нам же видно, как мы рады вернуться?", — написал Куэйд.

Второй сезон "Пацанов" был выпущен на сервисе в прошлом году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. А IMDb поставил шоу на первое место в списке самых популярных сериалов 2020 года среди пользователей этого сайта.

В многосерийном блокбастере действие происходит в вымышленном мире, в котором отряд "Пацанов" во главе с Билли по прозвищу "Мясник" (Карл Урбан) противостоит циничным и высокомерным супергероям из команды "Семерка".