От балета до Башмета: зимний фестиваль искусств в Сочи

Влада Некрасова

Сегодня в Сочи завершается XIV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. О том, почему для главного курорта России этот музыкально-театральный праздник стал символом возвращения к нормальной жизни, как чуть не сорвался в последний момент и какую публику собрал, — в материале РИА Новости.Наполовину полон

В этом году фестиваль оправдал название, оказавшись действительно зимним: в Сочи за неделю выпало в два с половиной раза больше месячной нормы осадков, и это был не дождь.

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram

Последствия снегопада в Сочи.

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Последствия снегопада в Сочи.

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПавлин в парке "Дендрарий" в Сочи.2 из 3Павлин в парке "Дендрарий" в Сочи.© РИА Новости / Екатерина Лызлова© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРабочий парка "Дендрарий" в Сочи сбивает снег с деревьев.3 из 3Рабочий парка "Дендрарий" в Сочи сбивает снег с деревьев.© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПерейти в фотобанк1 из 3

Последствия снегопада в Сочи.

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram2 из 3Павлин в парке "Дендрарий" в Сочи.© РИА Новости / Екатерина Лызлова3 из 3Рабочий парка "Дендрарий" в Сочи сбивает снег с деревьев.© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПерейти в фотобанк

Пальмы на набережной замело снегом, причем огромные сугробы не таяли целый день, пока, наконец, не выглянуло солнце.

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Каталина Висенс (органетто, Швейцария) на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи.

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Каталина Висенс (органетто, Швейцария) на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Аида Гарифуллина (сопрано) и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.

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Аида Гарифуллина (сопрано) и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк1 из 2

Каталина Висенс (органетто, Швейцария) на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк2 из 2

Аида Гарифуллина (сопрано) и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк

Написанные для фестиваля произведения Юрий Башмет может исполнять эксклюзивно в течение года. "Что-то со временем забудется, а другое пройдет проверку временем, и я горжусь, что мне столько всего посвящают", — отмечает маэстро.

В финале гала-концерта прозвучали оперные хиты в исполнении сопрано Аиды Гарифуллиной — в частности, ее коронный вальс Мюзетты из "Богемы".

Pas de deux

То, что сочинцы очень любят балет, было понятно уже по небывалому количеству зрителей с цветами на вечере памяти Галины Улановой. И еще, пожалуй, это был концерт с самой нарядной публикой: дамы с удовольствием выгуливали бриллианты.

Вечер организовал ученик Улановой, ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе. Правда, сам он приехать не смог из-за плотного графика съемок, зато записал для публики видеообращение.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

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Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

2 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

3 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА1 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА2 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА3 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Звезды Мариинки и Большого театра, солисты Национальной балетной труппы Мадрида и студенты Академии Вагановой исполнили фрагменты "Лебединого озера", "Спящей красавицы", "Щелкунчика" и "Жизели".

Во втором отделении показали специально восстановленную для фестиваля хореографию: миниатюру "Голубь мира" Роберта Шумана и "Адажио с четырьмя кавалерами" из балета "Красный мак". Одним из участников был премьер Большого Денис Родькин. К отчаянно махавшей огромным букетом поклоннице в конце выступления он не спустился: быстро откланявшись, скрылся за кулисами.

"Жизнь оттаивает"

За джазовую часть в этом году отвечал музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг, представивший альбом "Newborn". Несколько композиций музыкант посвятил дочери и новорожденному сыну. За кулисами перед концертом он сказал: "Я стараюсь отходить от слова "джаз", употребляя термин "импровизационная музыка".

Это замечание не оставил без внимания Юрий Башмет. В разгар выступления Eilenkrig Crew он внезапно появился из-за кулис, наиграл несколько нот и попросил сделать из этого джазовую балладу. С этим группа справилась — все-таки опытные импровизаторы.

Специальной гостьей вечера стала певица Фантине (наполовину доминиканка, участница шоу "Голос") с невероятной харизмой и — прической. Впрочем, экзотики на фестивале хватало, и местные это ценят. Во вторник, 24 февраля, "странствие" по Магрибу устроил итальянец Винченцо Капеццуто, а в среду был вечер фламенко Марины Эредиа.

"Мы из-за пандемии никуда не можем выезжать — нам даже гулять по набережной запрещали раньше. А такая музыка переносит в прекрасные дали, сейчас хотя бы немного оттаивает жизнь докарантинная", — объясняет коренной житель Сочи Максим.

Детище Башмета

В гала-концерте закрытия 28 февраля на сцене Зимнего театра — две мировые премьеры: концерт для электрогитары с оркестром бельгийца Патрика де Клерка и пьеса "The Flight of Bitter Water" ("Исход горькой воды"), написанная для фестиваля британским композитором Шарлоттой Брей.

"Нашему фестивалю уже 14 лет: возраст знаковый, в такие годы получают паспорт. Символично, что он еще и ровесник моему внуку", — говорит Юрий Башмет. Так что приглядывает он за фестивалем с тем же вниманием.

РИА Новости — официальный медиапартнер XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Сочи.