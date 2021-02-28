Открытие гольф-курорта Трампа отложили на неопределенный срок

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Carlos Barria / Reuters

Открытие нового гольф-курорта бывшего президента США Дональда Трампа в Дубае отложили на неопределенный срок, пишет Bloomberg. Оно может состояться не раньше 2022 года.

Изначально открытие Trump World Golf Club в традиционно населенном экспатами районе Дубая было намечено на 2017 год. Однако с тех пор на сайте Trump Organization висит лишь объявление о том, что оно состоится «в ближайшее время».

Издание ссылается на одного из руководителей стройки, который утверждает, что работы не будут завершены как минимум до следующего года. Тем не менее гольф-клуб станет первым бизнес-проектом Трампа после ухода из Белого дома.

Кроме того, он должен продемонстрировать, насколько велика поддержка Трампа в регионе, в котором он исторически пользуется популярностью.

В качестве одной из вероятных причин простоя называется пандемия коронавируса, однако подтверждения этим данным нет даже у руководителей проекта. Партнером Трампа выступает дубайский девелопер Damac Properties Dubai Co.