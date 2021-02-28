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Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху

Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
Следующая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров в Москве.


"Стороны договорились провести следующее заседание Рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", - сказал Оверчук.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
Политика

По материалам: ria.ru
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