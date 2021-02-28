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Озвучены сроки появления беспилотных аэротакси в России

Озвучены сроки появления беспилотных аэротакси в России

Руководитель рабочей группы "Аэронет" НТИ Сергей Жуков заявил, что создание в России систем для работы беспилотных аэротакси и грузоперевозок займет не менее 3–5 лет. Это сложный процесс, который требует решения множества задач и внедрения совершенно новых технологий, передает его слова РИА "Новости".

"Важно понимать, что перевозка грузов от 200 килограммов и выше на расстояния 200 и более километров, с укороченным или вертикальным взлетом и посадкой, с лучшей экономичностью, чем у вертолетов, — настоящий вызов. Создание таких беспилотных или опционально пилотируемых авиасистем, включая аэротакси и их инфраструктуру, потребует не менее 3–5 лет", — сказал эксперт.

По его мнению, требуется найти решение для четырех задач: создания нового поколения беспилотных систем, новых технологий, обеспечения законодательства и развития рынка. Очень важно снять имеющиеся ограничения по вопросам разработок, производства, испытаний и сертификации оборудования, а также поддержать компании — найти инвесторов и наладить сервисное обслуживание. Жуков уточнил, что сейчас работа по всем этим направлениям в России ведется нецентрализованно и "особую остроту имеют такие вопросы, как сертификация БАС и вопросы, связанные с управлением воздушным движением, и они в настоящее время решаются".

Принципиальные вопросы решаются в дорожной карте "Аэронет", в межведомственной комплексной целевой программе Минпромторга России, в концепции интеграции БАС (беспилотных авиационных систем) в воздушное пространство, а также в концепции развития БАС двойного назначения, который подготовил НИИ Жуковского, и некоторыми другими документами.
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По материалам: uposters.ru
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