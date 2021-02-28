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Перед смертью у Андрея Мягкова угнали машину

Перед смертью у Андрея Мягкова угнали машину

Актер ушел из жизни чуть больше недели назад. Причиной смерти оказалась сердечная недостаточность, от которой давно страдал Мягков. Однако, возможно, что тяжелое состояние артиста спровоцировали и другие печальные события.


Известно, что 82-летний Андрей Мягков в последнее время передвигался с палочкой. Это нередко видели соседи актера по дому. Несмотря на физические трудности, Мягков категорически отказывался от любой помощи и самостоятельно занимался хозяйством. Долгие годы он заботился о возлюбленной Анастасии Вознесенской, не подпуская к ней сиделок. Супруги прожили вместе более 50 лет.

В трудную минуту Мягкова всегда выручала его иномарка, на которой он мог ездить вместе с женой на дачу, а также добираться до работы. Но, выяснилось, что незадолго до смерти у Андрея Васильевича машину угнали. «Он стал пытаться ее разыскать, но не тут-то было. Так он ее и лишился», — рассказал коллега артиста Авангард Леонтьев, подчеркнувший, что пропажа автомобиля сильно осложнила жизнь Мягкова. Ведь теперь он не мог с легкостью перемещаться по городу и области. Судя по всему, этот инцидент негативно сказался на состоянии звезды советского кино.

Напомним, что последние 10 лет Мягков не снимался в фильмах, объясняя это отсутствием интереса к деятельности современных режиссеров. «Боевики, драки, бесконечный экшен — кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли и повернули затылком», — отмечал он. 

Основной отдушиной для артиста была семья. Правда, им с супругой так и не удалось стать родителями. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ артист признавался, что некоторые его ученики стали для него родными и даже называли отцом. Жену же он считал главным счастьем в своей жизни. «Стараюсь делать ей приятное, она от меня не уходит, значит, мои старания попадают в восьмерку. Я еще какое-то время надеюсь постараться. Мы не артисты по характеру. Новый год дома отмечаем. Судьба меня спасла. Поклонниц было много, писали, поджидали... Ну и что? Когда есть Вознесенская, поклонницы не страшны. У меня была и есть Анастасия Вознесенская. Поэтому все легко пережил», — говорил Андрей Васильевич в последнем интервью. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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