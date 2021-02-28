Перед смертью у Андрея Мягкова угнали машину

Влада Некрасова

Актер ушел из жизни чуть больше недели назад. Причиной смерти оказалась сердечная недостаточность, от которой давно страдал Мягков. Однако, возможно, что тяжелое состояние артиста спровоцировали и другие печальные события.

Известно, что 82-летний Андрей Мягков в последнее время передвигался с палочкой. Это нередко видели соседи актера по дому. Несмотря на физические трудности, Мягков категорически отказывался от любой помощи и самостоятельно занимался хозяйством. Долгие годы он заботился о возлюбленной Анастасии Вознесенской, не подпуская к ней сиделок. Супруги прожили вместе более 50 лет.

В трудную минуту Мягкова всегда выручала его иномарка, на которой он мог ездить вместе с женой на дачу, а также добираться до работы. Но, выяснилось, что незадолго до смерти у Андрея Васильевича машину угнали. «Он стал пытаться ее разыскать, но не тут-то было. Так он ее и лишился», — рассказал коллега артиста Авангард Леонтьев, подчеркнувший, что пропажа автомобиля сильно осложнила жизнь Мягкова. Ведь теперь он не мог с легкостью перемещаться по городу и области. Судя по всему, этот инцидент негативно сказался на состоянии звезды советского кино.

Напомним, что последние 10 лет Мягков не снимался в фильмах, объясняя это отсутствием интереса к деятельности современных режиссеров. «Боевики, драки, бесконечный экшен — кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли и повернули затылком», — отмечал он.

Основной отдушиной для артиста была семья. Правда, им с супругой так и не удалось стать родителями. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ артист признавался, что некоторые его ученики стали для него родными и даже называли отцом. Жену же он считал главным счастьем в своей жизни. «Стараюсь делать ей приятное, она от меня не уходит, значит, мои старания попадают в восьмерку. Я еще какое-то время надеюсь постараться. Мы не артисты по характеру. Новый год дома отмечаем. Судьба меня спасла. Поклонниц было много, писали, поджидали... Ну и что? Когда есть Вознесенская, поклонницы не страшны. У меня была и есть Анастасия Вознесенская. Поэтому все легко пережил», — говорил Андрей Васильевич в последнем интервью.