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Почему у Диденко праздник в годовщину смерти мужа?

Почему у Диденко праздник в годовщину смерти мужа?

Блогерша Екатерина Диденко, известная из-за «трагедии с сухим льдом», во время которой скончался ее супруг, сообщила публике о том, что сегодня годовщина смерти ее мужа. Однако, подписчики попросили селебрити объяснить, почему некоторые поздравляют ее в комментариях в такой ужасный день. Как выяснилось, годовщина совпала с днем рождения владелицы блога, но она наотрез отказывается праздновать свое 30-летие.


«Кто-то ждет от меня хайпа и веселья. Наверное, я вас разочарую, но этого не будет. Мне уже начали писать советы, как лучше себя вести в этот день. А кто-то продолжает пытаться привлечь к себе внимание изо всех сил, мерзко хайпуя на нашей трагедии. Вы знаете, за этот год не было ни одного дня, когда бы я не вспомнила сама или мне не напомнили о случившемся год назад, о муже, ребятах, которые погибли. Это невозможно забыть», — цитирует Диденко «СтарХит».

Кажется, фолловеры впервые решились искренне поддержать девушку и отметили, что сегодня она «говорит правильные слова».

«Сегодняшний день навсегда будет днем воспоминаний той жизни. День рождения теперь действительно грустный праздник. Да, ничего не изменить. Да, нужно жить дальше. И слава Богу, мне есть ради кого жить. Но, от этих мыслей ни капли не становится легче», — заключает Катя.

[media=https://www.instagram.com/p/CL01rzrBBZJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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