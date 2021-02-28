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Появился сервис, достоверно "оживляющий" старые фотографии

Появился сервис, достоверно "оживляющий" старые фотографии

Сайт MyHeritage запустил сервис Deep Nostalgia, "оживляющий" статичные снимки с людьми. Технология основана на нейросетях и работает даже с черно-белыми фотографиями.

Чтобы "оживить" снимок, необходимо зарегистрироваться на сайте и загрузить фото. Алгоритм обработает изображение, и человек на нём начнет поворачивать голову, моргать и улыбаться. Deep Nostalgia может улучшить качество фотографии, если потребуется, и даже сделать видео длительностью около 15 секунд. Многие пользователи уже протестировали сервис на старых фото своих родителей и остались довольны полученными результатами. 

ALERT 🚨 Genealogy firm MyHeritage has created an AI tool that brings still images of DEAD relatives to life using DEEPFAKE technology. The tool is called Deep Nostalgia. #BlackMirror (via @disclosetv) pic.twitter.com/TJFBtCl3eF

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 26, 2021

My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf

— Sharn White (@SharnWhite) February 26, 2021

Функция была разработана израильской компанией компьютерного зрения D-ID. Она занимается исследованиями в области искусственных нейросетей, которые улучшают технологию распознавания лиц. По словам экспертов, они смогли внедрить биометрию в корпорации по всему миру, при этом не нарушая конфиденциальность граждан.

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По материалам: uposters.ru
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