Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Пока без видео. Действующий порядок техосмотра сохранится до осени

Пока без видео. Действующий порядок техосмотра сохранится до осени

Пока без видео. Действующий порядок техосмотра сохранится до осени
Председатель правительства России Михаил Мишустин перенес на 1 октября введение новых правил техосмотра, сообщила пресс-служба кабмина.

Как следует из опубликованного документа, действие диагностических карт, истекающих в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет пролонгировано до 1 октября 2021 года.

Исходя из этого, владельцам транспортных средств не нужно будет заново проходить ТО, поскольку полученные ранее диагностические карты продолжат действие.

объяснил причину переноса введения новых правил техосмотра.
Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме предложили юридически закрепить предвыборные обещания депутатов
В Госдуме предложили юридически закрепить предвыборные обещания
На российском нефтяном месторождении прорвало трубопровод
На российском нефтяном месторождении прорвало трубопровод
Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты
Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты
Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного населения
Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного
Российский вертолет разбился в Сирии
Российский вертолет разбился в Сирии
В Минобороны отреагировали на сообщение о крушении российского вертолета в Сирии
В Минобороны отреагировали на сообщение о крушении российского
Оборонпром показал эскизы нового ударного беспилотника "Аргумент"
Оборонпром показал эскизы нового ударного беспилотника "Аргумент"
Российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay
Российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay
Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре
Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре
На помощь пришли спасатели животных: в Киеве вспыхнул пожар в бывшей тюрьме НКВД
На помощь пришли спасатели животных: в Киеве вспыхнул пожар в бывшей
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая

Еще по теме

Введение нового порядка техосмотра решили перенести
Правительство России отложило введение новых правил техосмотра
Госдума одобрила введение съемки техосмотра
Минтранс разработал поправки в правила прохождения техосмотра