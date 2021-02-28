Пока без видео. Действующий порядок техосмотра сохранится до осени

Лидия Мартынова

Председатель правительства России Михаил Мишустин перенес на 1 октября введение новых правил техосмотра, сообщила пресс-служба кабмина.

Как следует из опубликованного документа, действие диагностических карт, истекающих в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет пролонгировано до 1 октября 2021 года.

Исходя из этого, владельцам транспортных средств не нужно будет заново проходить ТО, поскольку полученные ранее диагностические карты продолжат действие.

объяснил причину переноса введения новых правил техосмотра.