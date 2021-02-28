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После комы Алиса Аршавина вышла на связь: » Я намерена бороться за жизнь»

После комы Алиса Аршавина вышла на связь: » Я намерена бороться за жизнь»

Пару дней назад мать Алисы Арашивной поделилась в социальных сетях страшной новостью: Алиса находится в тяжелом состоянии в реанимации, где провела четыре дня в коме. Сегодня тяжелобольная экс-супруга футболиста Андрея Аршавина вышла на связь с общественность.

Мать Алисы, Наталья Сарычева, написала в Instagram, что ее дочь чуть не погибла. После прочитанного пользователи сети были в ужасе. Они принялись поддерживать Наталью и желать скорейшего выздоровления Аршавиной. Сегодня Алиса ответила на пост родительницы, дав понять, что намерена бороться за свою жизнь.


 «Спасибо, мамочка любимая. Очень трогательно. Больше я вас не оставлю, только выздоравливать», — заявила Аршавина.

Напомним, что у девушки довольно серьезные проблемы со здоровьем. У Алисы диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Теперь девушка вынуждена закрывать свой нос, так как он у нее практически исчез. Журналистам девушка рассказала, что тогда была на грани жизни и смерти, так как сепсис едва не дошел до мозга.

«Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней», — поделилась печальным событием Алиса.

Желаем девушке скорейшего выздоровления.

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Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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