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Последний день зимы: что нужно сделать для того, чтобы все беды остались в прошлом

Последний день зимы: что нужно сделать для того, чтобы все беды остались в прошлом

Зима подходит к завершению, и чтобы встретить весну в хорошем настроении, стоит сделать несколько простых, но очень важных дел. Для того, чтобы проблемы остались в прошлом, следует встретить весну обновленными и без груза негатива.


Встреча весны в прежние времена сопровождалась ритуалами, направленными на привлечение в жизнь благополучия и избавления от всего, что мешает счастливой жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести 28 февраля с пользой и выполнить несколько простых действий, чтобы зима унесла с собой невзгоды, которые растают как прошлогодний снег и больше не будут причинять боль и беспокойство.

1. Выбросить хлам. Весной многим хочется перемен к лучшему, и начать их стоит с простой уборки. Выбросив из дома весь хлам, получится освободить место для чего-то нового и нужного, а также обновить энергетику своего жилища, сделав ее положительной.

2. В преддверии весны в прежние времена разжигали костры и сжигали в них все то, что напоминало о бедах. В современном мире проживание в квартирах ограничивает, поэтому неприятности можно записать на листке бумаги, сжечь ее с соблюдением техники безопасности над пламенем свечи, а пепел развеять по ветру.

3. В преддверии весны стоит помыть полы, а грязную воду вылить в снег, чтобы он растаял и забрал с собой все невзгоды и проблемы. Уборку можно сделать и во всем доме, если есть время и желание. Помыв двери и окна денежной водой, получится привлечь в жизнь материальное благополучие.

4. В последний день зимы не нужно забывать и о данных обещаниях. Их выполнение в срок убережет от проблем в дальнейшем. Также в конце зимы стоит искренне попросить прощения у знакомых и близких, чтобы не осталось недомолвок, которые в будущем вполне могут перерасти в серьезные конфликты.


5. Хорошим ритуалом на избавление от проблем будет раздача накопленных за зиму долгов. Речь может идти не только о денежных займах, поэтому каждый сможет привлечь приятные перемены на весну, если отдаст то, что брал зимой на время.

6. Завершить зиму важно в хорошем настроении, поэтому с самого утра нужно привлекать позитивные мысли, которые помогут стать сильнее и легче реагировать на временные трудности.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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