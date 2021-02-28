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Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"

Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
Президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".

Предварительно Земан согласовал это обращение с премьером Андреем Бабишем.


"Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ)", — заявил Земан в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News.

По словам лидера пиратской партии Чехии Ивана Бартоша, в середине февраля Земан высказался за "венгерский путь" вакцинации: Венгрия, как и Сербия, начали закупать "Спутник V", не дожидаясь сертификации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), и ограничились национальной регистрацией.

Чехии на встрече во вторник высказался за использование при вакцинации населения только тех препаратов, которые прошли процесс регистрации в ЕМА. Об этом говорится в документе, опубликованном по итогам встречи на сайте Пражского града.

Также премьер Бабиш с целью изучения опыта закупки и использования российской вакцины побывал несколько недель назад в Венгрии и Сербии.

В мире

По материалам: ria.ru
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