Президент Молдавии приветствовала регистрацию "Спутника V" в стране

Лидия Мартынова

Президент Молдавии Майя Санду с радостью оценила скорую возможность граждан страны иметь доступ к разным вакцинам против коронавируса, включая российскую "Спутник V".

В минувшую пятницу молдавское Агентство по лекарствам зарегистрировало в стране вакцины Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". Санду сообщила, что видела это решение, указав, что это "ответственная государственная структура, администрация президента не имеет компетенции, чтобы участвовать в процессе регистрации".

"Соответственно, я рада, что в скором времени мы будем иметь достаточно вакцин разных типов, главное, чтобы они были доступны", – приводит РИА Новости слова Санду.

По ее словам, сейчас для властей Молдавии в приоритете спасение жизней заболевших инфекцией людей, для чего в стране следует обеспечить свободный доступ к вакцинам.