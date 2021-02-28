При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека

Влада Некрасова

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли, еще 18 пострадали в результате пожара в лагере беженцев Аль-Холь, сообщает Сирийское государственное агентство новостей (САНА) со ссылкой на источники.

По данным агентства, возгорание возникло в результате взрыва газовой плиты, пламя охватило несколько палаток на территории сирийского лагеря беженцев. Получившие ожоги средней и сильной тяжести жители лагеря были доставлены в больницы провинции Эль-Хасака.

По оценкам ООН, в лагерях Аль-Холь и Родж находится свыше 64 тысяч человек, 80% из них женщины и дети. При этом с начала года увеличилось количество сообщений о насилии в лагерях.

Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.России