При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек

Алексей Вольцев

Один человек погиб, двое пострадали на пожаре в многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Отмечается, что сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Айхал Мирнинского района поступило пожарным в воскресенье около 3.00 (21.00 мск субботы).

"В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены фрагмента тела погибшего человека (личность устанавливается), также с места пожара в приемный покой городской больницы были доставлены 2 человека получивших травмы", - рассказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения горел второй этаж и кровля здания на площади 180 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг пожара №2. В результате пожара здание сгорело полностью на общей площади 360 квадратных метров.

России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я)", - добавили в пресс-службе.

Прокуратура города Удачного организовала проверку по факту пожара в жилом доме 1991 года постройки в поселке Айхал. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. "Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара, а также результаты процессуальной проверки проводимой правоохранительными органами по данному факту", - говорится в релизе прокуратуры республики.