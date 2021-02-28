Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек

При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек

При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали на пожаре в многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Отмечается, что сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Айхал Мирнинского района поступило пожарным в воскресенье около 3.00 (21.00 мск субботы).

"В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены фрагмента тела погибшего человека (личность устанавливается), также с места пожара в приемный покой городской больницы были доставлены 2 человека получивших травмы", - рассказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения горел второй этаж и кровля здания на площади 180 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг пожара №2. В результате пожара здание сгорело полностью на общей площади 360 квадратных метров.

России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я)", - добавили в пресс-службе.

Прокуратура города Удачного организовала проверку по факту пожара в жилом доме 1991 года постройки в поселке Айхал. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. "Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара, а также результаты процессуальной проверки проводимой правоохранительными органами по данному факту", - говорится в релизе прокуратуры республики.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
Юрист назвал запрещенные темы для разговора с банком
Юрист назвал запрещенные темы для разговора с банком
Определена самая высокооплачиваемая профессия для российских пенсионеров
Определена самая высокооплачиваемая профессия для российских
Россиянам стали чаще отказывать в пенсии
Россиянам стали чаще отказывать в пенсии
Пыталась спасти собаку: в Киеве на Русановке женщина провалилась под лед
Пыталась спасти собаку: в Киеве на Русановке женщина провалилась под
Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"
Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"
При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
Россиянам раскрыли три опасных свойства фруктов
Россиянам раскрыли три опасных свойства фруктов
Пушков ответил на заявление Байдена о принадлежности Крыма
Пушков ответил на заявление Байдена о принадлежности Крыма
Врач перечислила самые безопасные заменители сахара
Врач перечислила самые безопасные заменители сахара
В США одобрили третью вакцину от коронавируса
В США одобрили третью вакцину от коронавируса
Анне Вески: «Дочь жалела, что у нее не такая мама, как у всех»
Анне Вески: «Дочь жалела, что у нее не такая мама, как у всех»

Топ на сегодня

В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson
В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson
Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%
Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года

Еще по теме

В Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном доме, один человек погиб
При пожаре в Подмосковье погибли 4 человека
Человек погиб при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Югре
Пожар в жилом доме в Якутске ликвидирован