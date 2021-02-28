«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной Людмилы Лядовой

Анастасия Иванова

Вчера стало известно, что композитор попала в больницу с короновирусом. У звезды советской эстрады поражено 75% легких, что отягощает ее выздоровление. Из-за осложнений у Лядовой началось кислородное голодание.

Подробностями о состоянии Людмилы Лядовой поделился друг семьи Виктор Дворовенко. Он отметил, что изначально артистка была стабильна, у нее даже появился аппетит, но потом наступило резкое ухудшение. «Вчера Людмиле Алексеевне стало лучше, мы обрадовались. Но к вечеру все изменилось. Было принято решение перевести ее в реанимационное отделение. Мила находится не на аппаратах ИВЛ, к счастью, а на аппарате, который подает усиленный кислород, Мы надеемся на лучшее, ведь у Милюши огромная сила духа. Лично от себя и от всех близких прошу молитв о здравии Людмилы Алексеевны», — рассказал Дворовенко.

К слову, близкие не могут понять, как композитор могла заразиться COVID-19, ведь она соблюдала все меры предосторожности. «Людмила Алексеевна почувствовала себя плохо несколько дней тому назад, у нее появилась слабость. Она ведь всегда бодрая и веселая, несмотря на то, что перенесла инсульт, а тут начала терять силы», — признался Виктор Евгеньевич.

Поклонники предполагают, что Лядова могла заразиться от домработницы, которая помогает ей по хозяйству. Оказалось, что женщина тоже слегла с вирусом. «Алла Михайловна делает все по дому, они хорошо общаются. Беда, что она тоже заболела. Алле Михайловне, правда, полегче, у нее поражено 25% легких. Она находится в той же самой больнице, что и Мила, продолжает за ней ухаживать и оказывать ей всю необходимую помощь. Для Милюши это тоже хорошо, все-таки свой человек рядом», — рассуждал Дворовенко.

Виктор Евгеньевич же уверен, что заразу принес на себе кто-то из коллег, нередко заходивших в гости к композитору во время пандемии. По словам друга семьи, даже на карантине Лядова продолжала заниматься любимым делом. «Она деятельный человек, не может находиться в уединении. В изоляции Мила продолжала заниматься творческой деятельностью и писала новую музыку. К ней приходили музыканты за нотами или просто проконсультироваться», — добавил он в интервью «ЭГ».