Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной Людмилы Лядовой

«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной Людмилы Лядовой

«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной Людмилы Лядовой

Вчера стало известно, что композитор попала в больницу с короновирусом. У звезды советской эстрады поражено 75% легких, что отягощает ее выздоровление. Из-за осложнений у Лядовой началось кислородное голодание.


Подробностями о состоянии Людмилы Лядовой поделился друг семьи Виктор Дворовенко. Он отметил, что изначально артистка была стабильна, у нее даже появился аппетит, но потом наступило резкое ухудшение. «Вчера Людмиле Алексеевне стало лучше, мы обрадовались. Но к вечеру все изменилось. Было принято решение перевести ее в реанимационное отделение. Мила находится не на аппаратах ИВЛ, к счастью, а на аппарате, который подает усиленный кислород, Мы надеемся на лучшее, ведь у Милюши огромная сила духа. Лично от себя и от всех близких прошу молитв о здравии Людмилы Алексеевны», — рассказал Дворовенко. 

К слову, близкие не могут понять, как композитор могла заразиться COVID-19, ведь она соблюдала все меры предосторожности. «Людмила Алексеевна почувствовала себя плохо несколько дней тому назад, у нее появилась слабость. Она ведь всегда бодрая и веселая, несмотря на то, что перенесла инсульт, а тут начала терять силы», — признался Виктор Евгеньевич. 

Поклонники предполагают, что Лядова могла заразиться от домработницы, которая помогает ей по хозяйству. Оказалось, что женщина тоже слегла с вирусом. «Алла Михайловна делает все по дому, они хорошо общаются. Беда, что она тоже заболела. Алле Михайловне, правда, полегче, у нее поражено 25% легких. Она находится в той же самой больнице, что и Мила, продолжает за ней ухаживать и оказывать ей всю необходимую помощь. Для Милюши это тоже хорошо, все-таки свой человек рядом», — рассуждал Дворовенко. 

Виктор Евгеньевич же уверен, что заразу принес на себе кто-то из коллег, нередко заходивших в гости к композитору во время пандемии. По словам друга семьи, даже на карантине Лядова продолжала заниматься любимым делом. «Она деятельный человек, не может находиться в уединении. В изоляции Мила продолжала заниматься творческой деятельностью и писала новую музыку. К ней приходили музыканты за нотами или просто проконсультироваться», — добавил он в интервью «ЭГ».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Милана Тюльпанова впервые появилась на публике после скандала с реанимацией
Милана Тюльпанова впервые появилась на публике после скандала с
Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что произошло с экс-звездой YouTube Ивангаем
Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что
«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной Людмилы Лядовой
«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной
В ЕР предложили публиковать отчеты депутатов о проделанной работе
В ЕР предложили публиковать отчеты депутатов о проделанной работе
Введение новых правил техосмотра отложили
Введение новых правил техосмотра отложили
Появился сервис, достоверно "оживляющий" старые фотографии
Появился сервис, достоверно "оживляющий" старые фотографии
Турция разрабатывает гибридную ракету для полета на Луну
Турция разрабатывает гибридную ракету для полета на Луну
ОНК подтвердила помещение Навального в колонию под Владимиром
ОНК подтвердила помещение Навального в колонию под Владимиром
В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом
В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом
Жители Владимирской области рассказали о колонии Навального
Жители Владимирской области рассказали о колонии Навального
Открытие гольф-курорта Трампа отложили на неопределенный срок
Открытие гольф-курорта Трампа отложили на неопределенный срок
Смертельное ДТП на трассе «Харьков-Симферополь»: столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие
Смертельное ДТП на трассе «Харьков-Симферополь»: столкнулись два

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»

Еще по теме

Пусть говорят - От Марьянова до Лядовых (13.12.2017)
Прямой эфир - Андрей Малахов - Не стало единственной дочери Людмилы Гурченко (08.11.2017)
Муж Людмилы Сенчиной в передаче «Далекие и близкие» впервые рассказал о последних месяцах жизни артистки
Тело фигуристки Людмилы Белоусовой кремировано, информации о похоронах нет - ФФККР