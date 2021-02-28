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Рома Капаклы готовит сладости на продажу

Рома Капаклы готовит сладости на продажу

Роман Капаклы не желает сидеть без дела. Молодой человек постоянно себе ищет занятие и способ обеспечить семью. Он уже устроился тренером в спортзал, выпустил книгу рецептов для любителей правильно питаться, пытался продать рецепты в кафе, а теперь решил сам выпекать сладости и продавать уже готовые. Поклонники в восторге от его предприимчивости.

Удивительная активность за периметром не присуща бывшим участникам. Обычно все сводится к поискам рекламы, жалобам на жизнь, посещениям ночных клубов. Но Роман Капаклы оказался настоящим исключением из правил. Молодой человек старается найти себя в самых разных сферах деятельности - от спорта до кулинарии, пишет newstes.ru.
Рома все время рассказывает поклонникам о том, чем занимается. Причем не стремится стать телеведущим, как Валера Блюменкранц, Лиля Четрару, Майя Донцова, Тата Абрамсон, Юля Ефременкова и еще несколько десятков экс-участников. Петь, как Федор Стрелков, Дима Дмитренко, Алена Савкина и каждый второй выпускник телестройки тоже не стремится.

Хотя хейтеры считают Рому качком, не отягченным интеллектом, молодой человек уже выпустил книгу о здоровой пище, нашел работу в спортзале и теперь пытается прославиться как создатель самых вкусных и полезных десертов. ПОка не удалось продать рецепты, Рома будет продавать сами десерты. Почетная роль дегустаторов досталась Роману Гриценко и Марине Африкантовой.

«Какой Ромочка молодец», «Маринке самый лучший муж достался», «Главное не сидеть на месте и все время двигаться вперед», - считают зрители.

Кстати, когда Рома только пришел на телестройку, в его профиле значилась информация о том, что он был поваром в армии, но потом ее убрали, чтобы представить юным выпускником школы для того, чтобы создать пару с якобы внушительной разницей в возрасте. Кстати, Роме и Марине ни настоящая, ни выдуманная разница в возрасте, несмотря на старания хейтеров, отношения не испортила.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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