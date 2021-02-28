Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре

Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре

Ракета "Союз 2.1б" и разгонный блок "Фрегат" успешно вывели на орбиту спутник "Арктика-М", который будет осуществлять мониторинг климата и окружающей среды. В Роскосмосе уточнили, что этот пуск из-за сильного ветра вызывал больше тревоги, чем обычно.

В Twitter-ленте Дмитрия Рогозина говорится, что выносливая и некапризная ракета работала на пределе своих возможностей.

#Видео

Первый российский аппарат #АрктикаМ для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома #Байконур.
Разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение аппарата на заданную орбиту 🚀 pic.twitter.com/8xMI3IH56y

— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 28, 2021

Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям. Но ракета и ее система управления блестяще справились. pic.twitter.com/tNwh2zcpUm

— РОГОЗИН (@Rogozin) February 28, 2021

Позже стало известно, что после трех включений маршевой двигательной установки спутник успешно отделился на целевой орбите. Впоследствии он будет ежедневно удаляться от земной поверхности и затем снова приближаться к ней, чтобы давать разномасштабные изображения. Скорость спутника отличается от скорости вращения Земли.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме предложили юридически закрепить предвыборные обещания депутатов
В Госдуме предложили юридически закрепить предвыборные обещания
На российском нефтяном месторождении прорвало трубопровод
На российском нефтяном месторождении прорвало трубопровод
Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты
Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты
Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного населения
Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного
Российский вертолет разбился в Сирии
Российский вертолет разбился в Сирии
В Минобороны отреагировали на сообщение о крушении российского вертолета в Сирии
В Минобороны отреагировали на сообщение о крушении российского
Оборонпром показал эскизы нового ударного беспилотника "Аргумент"
Оборонпром показал эскизы нового ударного беспилотника "Аргумент"
Российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay
Российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay
Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре
Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре
На помощь пришли спасатели животных: в Киеве вспыхнул пожар в бывшей тюрьме НКВД
На помощь пришли спасатели животных: в Киеве вспыхнул пожар в бывшей
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая

Еще по теме

Ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками стартовала с «Восточного»
«Протон-М» вывел американский спутник на промежуточную орбиту
Роскосмос опроверг проблемы при запуске спутника Egyptsat-A
Видео установки ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-11» на Байконур появилось в Сети