Роскосмос показал видео пуска "Союза" при сильнейшем ветре

Вадим Карасев

Ракета "Союз 2.1б" и разгонный блок "Фрегат" успешно вывели на орбиту спутник "Арктика-М", который будет осуществлять мониторинг климата и окружающей среды. В Роскосмосе уточнили, что этот пуск из-за сильного ветра вызывал больше тревоги, чем обычно.

В Twitter-ленте Дмитрия Рогозина говорится, что выносливая и некапризная ракета работала на пределе своих возможностей.

#Видео



Первый российский аппарат #АрктикаМ для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома #Байконур.

Разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение аппарата на заданную орбиту 🚀 pic.twitter.com/8xMI3IH56y

— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 28, 2021

Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям. Но ракета и ее система управления блестяще справились. pic.twitter.com/tNwh2zcpUm

— РОГОЗИН (@Rogozin) February 28, 2021

Позже стало известно, что после трех включений маршевой двигательной установки спутник успешно отделился на целевой орбите. Впоследствии он будет ежедневно удаляться от земной поверхности и затем снова приближаться к ней, чтобы давать разномасштабные изображения. Скорость спутника отличается от скорости вращения Земли.