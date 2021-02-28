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Россия прокомментировала слухи о выходе из Совета Европы

Россия прокомментировала слухи о выходе из Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия спустя 25 лет с момента вступления в Совет Европы (СЕ) настроена на активное развитие сотрудничества, в частности в сферах борьбы с коронавирусом, искусственного интеллекта, экологии, биотехнологий. Так слухи о возможном выходе страны из организации прокомментировал постоянный представитель России при СЕ, посол Иван Солтановский, передает ТАСС.

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», — подчеркнул он.

Солтановский заверил, что «вопреки пандемии и желаниям русофобов» Россия продолжает отстаивать национальные интересы, в том числе на европейских международных площадках. «Залог успеха — уверенность в собственной правоте, спокойствие и загоризонтное видение перспектив», — пояснил дипломат.

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой предупредил, что Россию могут вывести из состава Совета Европы из-за отказа исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального.

17 февраля ЕСПЧ потребовал освободить Навального из-под стражи. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ, согласно которому обеспечительные меры — это запрет государству действий, которые могут нанести существенный ущерб жизни и здоровью заявителя, либо указание государству на необходимость предпринять что-то во избежание такого ущерба.

Оппозиционер был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. 2 февраля текущего года условный срок Навального был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.

В мире

По материалам: lenta.ru
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