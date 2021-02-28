Россиян предупредили о мошенничестве в Clubhouse

Вадим Карасев

Фото: Florence Lo / Reuters

Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук в интервью радио Sputnik предупредил россиян о вероятности мошенничества в социальной сети Clubhouse.

Специалист напомнил, что попасть соцсеть можно по приглашению от человека, который уже получил туда доступ. По его словам, такой подход зачастую становится основой для мошеннических действий.

«Прежде всего жулики будут просто зарабатывать деньги на фальшивых приглашениях», — считает он. По его словам, отличить поддельное приглашение от настоящего можно, по адресанту приглашения.

Эксперт также полагает, что всплеск интереса к Clubhouse может объясняться PR-кампанией, запущенной самой сетью. «Это все равно, что приехать на какой-нибудь конгресс и потом выпить кофе за одним столиком с известными людьми», — сказал Ющук.

Ранее в Роскачестве заявили, что запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android — главные угрозы безопасности при использовании нашумевшей соцсети Clubhouse. Эксперты пришли к выводу, что в настоящее время соцсеть не соответствует базовым критериям безопасности. Они предположили, что эти проблемы могут быть исправлены, поскольку соцсеть быстро развивается.

Clubhouse — новая социальная сеть, зарегистрироваться в которой можно только при наличии приглашения. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности основателя SpaceX Илона Маска.