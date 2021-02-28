Россиянам рассказали о будущем ставок по вкладам

Вадим Карасев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ведущие отечественные банки, опрошенные РИА Новости, рассказали россиянам о будущем процентных ставок по вкладам.

Большинство кредитных организаций не собираются повышать ставки по депозитам на постоянной основе, ориентируясь на ключевую ставку Центробанка, которая февральским решением руководства регулятора сохранена на рекордно низком уровне в 4,25 процента годовых.

При этом некоторые банки планируют временно улучшить условия для клиентов в рамках весенних акций и предложений либо уже сделали это. Среди них Россельхозбанк, ОТП, Альфа-банк, Новикомбанк, «Уралсиб» и «Открытие».

Банк «Дом.РФ» планирует повысить ставки по депозитам в своей линейке на 0,2-0,5 процентного пункта. Представители банка «Хоум Кредит» отметили, что ожидают плавный рост ставок на рынке в течение года.