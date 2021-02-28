Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам рассказали о будущем ставок по вкладам

Россиянам рассказали о будущем ставок по вкладамФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ведущие отечественные банки, опрошенные РИА Новости, рассказали россиянам о будущем процентных ставок по вкладам.

Большинство кредитных организаций не собираются повышать ставки по депозитам на постоянной основе, ориентируясь на ключевую ставку Центробанка, которая февральским решением руководства регулятора сохранена на рекордно низком уровне в 4,25 процента годовых.

При этом некоторые банки планируют временно улучшить условия для клиентов в рамках весенних акций и предложений либо уже сделали это. Среди них Россельхозбанк, ОТП, Альфа-банк, Новикомбанк, «Уралсиб» и «Открытие».

Банк «Дом.РФ» планирует повысить ставки по депозитам в своей линейке на 0,2-0,5 процентного пункта. Представители банка «Хоум Кредит» отметили, что ожидают плавный рост ставок на рынке в течение года.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Тяжелобольная Алиса Аршавина вышла на связь после комы
Тяжелобольная Алиса Аршавина вышла на связь после комы
Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной
Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной
Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл
Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл
Срочно! Владимир Епифанцев «избил» свою жену?!
Срочно! Владимир Епифанцев «избил» свою жену?!
Юдашкин рассказал подробности своего лечения: «У меня таргетная химия на всю жизнь»
Юдашкин рассказал подробности своего лечения: «У меня таргетная химия
«Чонгук — девственник?!» — АРМИ узнали главную тайну айдола
«Чонгук — девственник?!» — АРМИ узнали главную тайну айдола
Максим Моргенштерн познакомил Аню Мадан со своим братом
Максим Моргенштерн познакомил Аню Мадан со своим братом
«Женщине до беременности нужно думать не половыми органами, а мозгами!»: Романец заступилась за невесту Данко
«Женщине до беременности нужно думать не половыми органами, а
Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака
Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака
RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
Зеленского пытаются подставить? Марионетки Кремля заявили об исправной уплате семьей президента коммуналки в Крыму
Зеленского пытаются подставить? Марионетки Кремля заявили
Россиянам рассказали о будущем ставок по вкладам
Россиянам рассказали о будущем ставок по вкладам

Топ на сегодня

Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка

Еще по теме

Банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной
Сбербанк снизил ставки по валютным и рублевым вкладам населения
Ставки в российских банках продолжат снижаться
Сбербанк не видит дефицита валютной ликвидности на рынке