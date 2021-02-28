Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам стали чаще отказывать в пенсии

Россиянам стали чаще отказывать в пенсииФото: Pixabay

Пенсионный фонд России (ПФР) стал чаще отказывать гражданам в назначении пенсии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на текст отчета ПФР за 2019 год.

Соответствующие данные следуют из первого годового отчета фонда, который сделан после пенсионной реформы 2018 года. Всего было вынесено 175,3 тысячи решений (12,3 процента от общего числа вынесенных решений) об отказе в назначении россиянам пенсии.

В документе говорится, что за 2018 год говорится, что всего было 170,5 тысячи отказов. Наиболее частой причиной (49,2 процента) стало отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии.

Кроме того, за год сократилось количество выплат по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году их было 2,4 миллиона, а в 2019-м — 1,54 миллиона.

Ранее россияне раскрыли желаемый размер накоплений к пенсии. В ходе опроса выяснилось, что для беззаботного завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей. 22 процентам россиян оказалось достаточно обладать 5–10 миллионами рублей. На эти суммы россияне хотели бы путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться и не экономить на основных потребностях.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
Юрист назвал запрещенные темы для разговора с банком
Юрист назвал запрещенные темы для разговора с банком
Определена самая высокооплачиваемая профессия для российских пенсионеров
Определена самая высокооплачиваемая профессия для российских
Россиянам стали чаще отказывать в пенсии
Россиянам стали чаще отказывать в пенсии
Пыталась спасти собаку: в Киеве на Русановке женщина провалилась под лед
Пыталась спасти собаку: в Киеве на Русановке женщина провалилась под
Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"
Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"
При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
Россиянам раскрыли три опасных свойства фруктов
Россиянам раскрыли три опасных свойства фруктов
Пушков ответил на заявление Байдена о принадлежности Крыма
Пушков ответил на заявление Байдена о принадлежности Крыма
Врач перечислила самые безопасные заменители сахара
Врач перечислила самые безопасные заменители сахара
В США одобрили третью вакцину от коронавируса
В США одобрили третью вакцину от коронавируса
Анне Вески: «Дочь жалела, что у нее не такая мама, как у всех»
Анне Вески: «Дочь жалела, что у нее не такая мама, как у всех»

Топ на сегодня

В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson
В США рекомендовали для применения вакцину Johnson & Johnson
Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%
Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
В Крыму заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года

Еще по теме

Глава ПФР: в 2018 году пенсии выросли на 3,2%
Россияне захотели дополнительную пенсию от работодателя
Пенсионный фонд России объяснил отказы в назначении пенсии по старости
В Пенсионном фонде рассказали, как за три года вырастут пенсии россиян