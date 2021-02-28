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Российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay

Российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay

Российским банкам разрешат добавлять в Apple Pay карты платёжной системы "Мир" с 27 апреля. Каждая кредитная организация будет сама устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать "пластик"  к виртуальному кошельку, пишет РБК со ссылкой на документ Национальной платёжной системы.

"ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей. Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay. Каждый банк - участник ПС "Мир" сам будет устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты "Мир" к кошельку Apple", - говорится в письме разосланном банкам.

По словам главы правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, невозможность добавлять "Мир" в Apple Pay делало эту платежную систему неконкурентоспособной по сравнению с Visa и Mastercard. Добавление такой функции позволит увеличить количество держателей отечественной карты.

Apple Pay может повысить число активных пользователей карты "Мир", которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей - владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным. Однако на взрывной рост числа держателей карты "Мир" рассчитывать не стоит.

Ранее NEWSTES писал, что "Яндекс" запускает сервис безналичной оплаты Yandex Pay.

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По материалам: uposters.ru
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