RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"

Алексей Вольцев

Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки обращался к Еврокомиссии с вопросом о расширении санкций против России за якобы проводимый ею шпионаж, сообщил RT со ссылкой на соответствующее обращение.

Отмечается, что евродепутат интересовался, "рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России" и "рассматривает ли она возможность продления санкций".

В декабре власти Болгарии приняли решение о высылке российского дипломата по подозрению в "шпионаже". До этого в сентябре персонами нон грата были объявлены двое сотрудников российского торгпредства, которых также обвинили в "шпионаже".

сообщило, что помощника болгарского военного атташе объявили в РФ персоной нон-грата.