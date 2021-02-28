Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"

RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки обращался к Еврокомиссии с вопросом о расширении санкций против России за якобы проводимый ею шпионаж, сообщил RT со ссылкой на соответствующее обращение.

Отмечается, что евродепутат интересовался, "рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России" и "рассматривает ли она возможность продления санкций".

В декабре власти Болгарии приняли решение о высылке российского дипломата по подозрению в "шпионаже". До этого в сентябре персонами нон грата были объявлены двое сотрудников российского торгпредства, которых также обвинили в "шпионаже".

сообщило, что помощника болгарского военного атташе объявили в РФ персоной нон-грата.
Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Тяжелобольная Алиса Аршавина вышла на связь после комы
Тяжелобольная Алиса Аршавина вышла на связь после комы
Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной
Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной
Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл
Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл
Срочно! Владимир Епифанцев «избил» свою жену?!
Срочно! Владимир Епифанцев «избил» свою жену?!
Юдашкин рассказал подробности своего лечения: «У меня таргетная химия на всю жизнь»
Юдашкин рассказал подробности своего лечения: «У меня таргетная химия
«Чонгук — девственник?!» — АРМИ узнали главную тайну айдола
«Чонгук — девственник?!» — АРМИ узнали главную тайну айдола
Максим Моргенштерн познакомил Аню Мадан со своим братом
Максим Моргенштерн познакомил Аню Мадан со своим братом
«Женщине до беременности нужно думать не половыми органами, а мозгами!»: Романец заступилась за невесту Данко
«Женщине до беременности нужно думать не половыми органами, а
Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака
Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака
RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
Зеленского пытаются подставить? Марионетки Кремля заявили об исправной уплате семьей президента коммуналки в Крыму
Зеленского пытаются подставить? Марионетки Кремля заявили
Россиянам рассказали о будущем ставок по вкладам
Россиянам рассказали о будущем ставок по вкладам

Топ на сегодня

Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка

Еще по теме

В Европе предложили новые санкции против России за «шпионаж»
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Россия пообещала ответить на высылку дипломата-«шпиона» из Болгарии
Морозов: к высылке дипломатов из Болгарии привела информационная война против России