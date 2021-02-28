Секси-платье с вырезом и голубой костюм. Свадьба Александра Энберта и его жены

Лидия Мартынова

В феврале 2020-го Александр Энберт и его избранница Алеся официально стали мужем и женой. Однако пышное торжество супруги решили устроить только спустя год. На мероприятие возлюбленные пригласили самых близких.

Торжество проходит в московском отеле «Националь». Для праздничного мероприятия 31-летний Александр Энберт выбрал голубой костюм в клетку. Его образ дополнила бутоньерка и яркая бабочка. Невеста же предстала в длинном платье с вырезом и одним рукавом. Волосы Алеся оставила распущенными.

«Сегодня наш самый счастливый день. День нашей свадьбы. Я безумно счастлива», — сообщила в личном блоге жена фигуриста, добавив несколько эмодзи в виде сердца.

Пользователи Сети поспешили поздравить Александра и Алесю с важным событием. Они засыпали влюбленных теплыми словами. «От души желаю вам счастья, любви и здоровья на долгие годы»; «Чудесная пара! Хорошей вам семейной жизни!»; «Невеста — красавица, элегантность и вкус во всем!» — написали подписчики.

До прихода друзей жених и невеста снялись в свадебной фотосессии, организатором которой является soirée.moscow. После того, как гости собрались, все отправились в ресторан. Там присутствующие не только ели, но и участвовали в различных конкурсах. В качестве ведущего Александр и Алеся пригласили Ивана Мурыгина.

«Сегодня мы с Лесенкой празднуем нашу свадьбу! Красивые, нарядные, с друзьями и в красивом месте! Мы просто счастливы! В этот день я хочу пожелать счастья всем-всем-всем! Любите друг друга!» — поделился эмоциями Энберт.

Александр и Алеся вместе более десяти лет. Расписались возлюбленные 29 февраля 2020 года. Как отмечала избранница спортсмена, Энберт очень романтично сделал ей предложение руки и сердца.

«Вечером ко мне приехал принц на белом BMW: машина блестит, розы шикарные, одет с иголочки и странно молчалив. Обычно мы не можем остановиться, болтая друг с другом, а тут какое-то напряжение! Именно в то мгновенье я поняла все сразу, как только его увидела. Никогда не думала, что меня так парализуют эти четыре слова! Хотя и так все понятно, но эта простая фраза: «Ты выйдешь за меня?» И все: слезы подступили, губы задрожали, конечно, я сказала: «Да!» Хотя, на самом деле, это самое заветное «да» я сказала симпатичному 19-летнему парню, который сел напротив меня 12 лет назад!» — рассказывала супруга фигуриста.