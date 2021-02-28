"Серьезные основания". В Армении допустили импичмент президенту страны

Анастасия Иванова

Депутат фракции "Мой шаг" от правящей в Армении партии Ваагн Овакимян допустил проведение процесса импичмента президенту Армении Армену Саркисяну, сообщила "Газета.ru".

Ранее сообщалось, что Саркисян не подписал ходатайство об отставке главы генштаба страны Оника Гаспаряна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это решение не способствует урегулированию сложившейся ситуации в стране.

Овакимян заявил, что президент, "произвольно осуществляя свои полномочия", может нанести ущерб стране и подорвать законодательные реформы.

"Последние шаги Армена Саркисяна, похоже, нацелены на приведение вышеупомянутых негативных последствий. Таким образом, можно констатировать наличие серьезных оснований для инициирования процесса импичмента Армена Саркисяна на основании грубого нарушения Конституции", – написал Овакимян в Facebook.

В свою очередь, Пашинян назвал решение Саркисяна не подписывать ходатайство об отставке Гаспаряна "непонятным" и пообещал обосновать это во время намеченного на 1 марта митинга.

сообщило, что лидер армянской оппозиции ответил на вопрос про возможность начала гражданской войны в стране.